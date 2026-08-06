Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.703,13 %0,11
        DOLAR 47,5932 %0,03
        EURO 55,0285 %0,07
        GRAM ALTIN 6.515,78 %0,30
        FAİZ 41,54 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 94,99 %0,05
        BITCOIN 64.853,00 %0,10
        GBP/TRY 64,1435 %0,04
        EUR/USD 1,1546 %-0,06
        BRENT 79,02 %-0,54
        ÇEYREK ALTIN 10.653,30 %0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK onay verdi: Borsaya 4 yeni şirket geliyor

        SPK onay verdi: Borsaya 4 yeni şirket geliyor

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ, Kapeks Kimya Sanayi AŞ'nin halka arzlarına onay verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 07:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsaya 4 yeni şirket geliyor

        SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin 73,70 liradan, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 85,40 liradan, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ'nin 136 liradan, Kapeks Kimya Sanayi AŞ'nin 94 liradan halka arzını uygun buldu.

        Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 791,8 milyon liralık, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 400,2 milyon liralık, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 64,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımları onaylandı.

        Kurul, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6 milyar liralık, Garanti BBVA Operasyonel Kiralama Hizmetleri AŞ'nin 30 milyar liralık, Quick Finansman AŞ'nin 1 milyar 70 milyon liralık, Hepsi Finansman AŞ'nin 400 milyon liralık, Arsan Finans Faktoring AŞ'nin 450 milyon liralık, Strateji Holding AŞ'nin 200 milyon liralık, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 7 milyar liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 13 milyar 900 milyon liralık, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 40 milyar liralık, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 22 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

        BNP Paribas Issuance B.V'nin 900 milyon liralık, DK Varlık Kiralama AŞ'nin 25 milyar liralık, Pasha Yatırım Bankası AŞ Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvuruları onaylandı.

        REKLAM

        KURULUŞUNA İZİN VERİLEN YENİ FONLAR

        SPK, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Yirmibirinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurulmasına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

        Metro Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu, Metro Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ve Tuna Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fonunun kuruluşuna izin verildi.

        Global Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışında "diğer menkul kıymetler", "paya dayalı türev araçlar", "pay endekslerine dayalı türev araçlar" ve "diğer türev araçlar" üzerinde emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunma başvurusu olumlu karşılandı.

        İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

        Kurul, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye yapılan inceleme sonucunda 445 bin 243 liralık idari para cezası uyguladı.

        Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, 5 internet sitesinin içerik sağlayıcıları ve 4 gerçek kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

        Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

        Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla, SPKn'nun 99/3 maddesi uyarınca 11 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nilda Müge cinayeti kamerada

        Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge'nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2027 emlak vergisi için yeni değerler açıklandı
        2027 emlak vergisi için yeni değerler açıklandı
        LGS şampiyonu liseler belli oldu
        LGS şampiyonu liseler belli oldu
        'Kız meselesi' kanlı bitti
        'Kız meselesi' kanlı bitti
        F.Bahçe tur kapısını araladı!
        F.Bahçe tur kapısını araladı!
        Meksikalı fenomen canlı yayında öldürüldü!
        Meksikalı fenomen canlı yayında öldürüldü!
        Küfürbaz işverene tazminat cezası
        Küfürbaz işverene tazminat cezası
        Ekipman parası bile yoktu
        Ekipman parası bile yoktu
        Donald Trump: İran'la anlaşmayı tercih ederim
        Donald Trump: İran'la anlaşmayı tercih ederim
        Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'le iletişim kurmak çok zor
        Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'le iletişim kurmak çok zor
        Kiminle evleneceğiniz aynada gizli olabilir!
        Kiminle evleneceğiniz aynada gizli olabilir!
        Tahliye edilen bina çöktü
        Tahliye edilen bina çöktü
        "Forvet transferi play-off'a yetişecek"
        "Forvet transferi play-off'a yetişecek"
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        'Milli birliğimizi perçinleyecek'
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Trafikte ölüm tehdidi kamerada
        Trafikte ölüm tehdidi kamerada
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"
        "Böyle bir şey yaşadım mı, hatırlamıyorum!"
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!