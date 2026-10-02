Spotify'da tüm paketlere zam
Spotify'ın Türkiye'deki Premium abonelik ücretleri zamlandı. Bireysel paket 115 TL'ye, öğrenci paketi 60 TL'ye, Duo 159 TL'ye, Aile paketi ise 199 TL'ye yükseldi
Giriş: 02 Ekim 2026 - 10:36 Güncelleme:
Spotify'ın Türkiye'deki Premium abonelik ücretleri artırıldı. Yeni tarifeyle birlikte bireysel, öğrenci, Duo ve Aile paketlerinin aylık fiyatları yükseldi.
BİREYSEL ABONELİK 115 TL OLDU
Zamla birlikte Spotify'ın bireysel Premium aboneliğinin aylık fiyatı 99 TL'den 115 TL'ye yükseldi.
Öğrenciler için sunulan abonelik paketinin fiyatı ise 55 TL'den 60 TL'ye çıkarıldı.
DUO VE AİLE PAKETLERİNE DE ZAM
İki kişinin kullanımına sunulan Duo aboneliğinin aylık ücreti 135 TL'den 159 TL'ye yükseldi.
Birden fazla kullanıcının yararlanabildiği Aile paketinin fiyatı ise 165 TL'den 199 TL'ye çıktı.
Yeni fiyatlarla birlikte Spotify'ın Türkiye'deki en düşük ücretli Premium seçeneği olan öğrenci paketinin aylık fiyatı 60 TL'ye yükselirken, standart bireysel paket 115 TL oldu.
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