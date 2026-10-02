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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Spotify'da tüm paketlere zam

        Spotify'da tüm paketlere zam

        Spotify'ın Türkiye'deki Premium abonelik ücretleri zamlandı. Bireysel paket 115 TL'ye, öğrenci paketi 60 TL'ye, Duo 159 TL'ye, Aile paketi ise 199 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Spotify'da yeni fiyatlar belli oldu

        Spotify'ın Türkiye'deki Premium abonelik ücretleri artırıldı. Yeni tarifeyle birlikte bireysel, öğrenci, Duo ve Aile paketlerinin aylık fiyatları yükseldi.

        BİREYSEL ABONELİK 115 TL OLDU

        Zamla birlikte Spotify'ın bireysel Premium aboneliğinin aylık fiyatı 99 TL'den 115 TL'ye yükseldi.

        Öğrenciler için sunulan abonelik paketinin fiyatı ise 55 TL'den 60 TL'ye çıkarıldı.

        DUO VE AİLE PAKETLERİNE DE ZAM

        İki kişinin kullanımına sunulan Duo aboneliğinin aylık ücreti 135 TL'den 159 TL'ye yükseldi.

        Birden fazla kullanıcının yararlanabildiği Aile paketinin fiyatı ise 165 TL'den 199 TL'ye çıktı.

        Yeni fiyatlarla birlikte Spotify'ın Türkiye'deki en düşük ücretli Premium seçeneği olan öğrenci paketinin aylık fiyatı 60 TL'ye yükselirken, standart bireysel paket 115 TL oldu.

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        İŞTE SPOTİFY'IN YENİ FİYAT LİSTESİ

        Abonelik Eski fiyat Yeni fiyat
        Bireysel 99 TL 115 TL
        Öğrenci 55 TL 60 TL
        Duo 135 TL 159 TL
        Aile 165 TL 199 TL
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        #Spotify
        #abonelik
        #zam
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