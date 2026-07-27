Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.050,87 %0,77
        DOLAR 47,3598 %0,04
        EURO 54,0533 %0,38
        GRAM ALTIN 6.249,44 %1,32
        FAİZ 42,31 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 91,07 %2,79
        BITCOIN 65.274,00 %1,05
        GBP/TRY 63,2349 %0,18
        EUR/USD 1,1405 %0,31
        BRENT 90,43 %-6,56
        ÇEYREK ALTIN 10.217,84 %1,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SunExpress'ten İzmir'den Taşkente direkt uçuş

        SunExpress'ten İzmir'den Taşkente direkt uçuş

        SunExpress, yaz uçuş programı kapsamında İzmir ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında direkt uçuşlar başlatacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SunExpress'ten İzmir'den Taşkente direkt uçuş

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni hat iki ülke arasındaki hava ulaşımını güçlendirirken, İzmir'den Orta Asya'ya doğrudan bağlantı imkanı sunacak.

        İzmir-Taşkent seferleri 3 Ağustos itibarıyla başlayacak, pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek. Yeni hat sayesinde yolcular, Orta Asya'nın kültür, tarih ve ticaret merkezlerinden Taşkent'e konforlu şekilde ulaşma imkanı bulacak.

        SunExpress, 2026 yaz sezonunda İzmir-Semerkant uçuşlarını da çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç frekansla sürdürüyor.

        Taşkent hattının eklenmesiyle hava yolu, Özbekistan'daki destinasyon ağını güçlendirirken, Türkiye ile Orta Asya arasındaki turizm, kültürel etkileşim ve iş seyahati potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Önce eski sevgilisini öldürdü, ardından yaşamına son verdi

        Antalya'da, eski sevgilisi Azize Tekin'in (21) evine giden Berat Bozçalı (29), kadının erkek arkadaşı J.Y.'yi darbettikten sonra Tekin'e 2 el ateş ederek öldürdü. Bozçalı, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Genç kadını mermer blok öldürdü!
        Genç kadını mermer blok öldürdü!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Uyku sorunu vardı, taburcu olduktan sonra 3.kattan düştü
        Uyku sorunu vardı, taburcu olduktan sonra 3.kattan düştü
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!
        Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!
        İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İş Kanunu’nda bu maddeye dikkat!
        İş Kanunu’nda bu maddeye dikkat!
        Maraton koşuları neden 42,195 kilometre uzunluğundadır?
        Maraton koşuları neden 42,195 kilometre uzunluğundadır?
        Alman devlerde Çin alarmı
        Alman devlerde Çin alarmı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek