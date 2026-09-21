TAİK, 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nı New York'ta düzenleyecek

DEİK'in açıklamasına göre, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik yol haritasının ele alınacağı konferans, üç gün boyunca sektörel odaklı yuvarlak masa toplantıları ve yatırımcı buluşmaları ile 7 toplantıya ev sahipliği yapacak.

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi, konferansın ilk günü olan 21 Eylül'de Citi işbirliğiyle "Türkiye'nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı"nı düzenleyecek.

Türkiye'nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı'nda, ABD'li doğrudan yatırımcılar ile Türkiye'nin yatırım ortamı, yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımları çekmeye yönelik yeni teşvikler ile öne çıkan sektörlerdeki fırsatlar ele alınacak.

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Konferansın ikinci günü olan 22 Eylül'de American Turkish Business Roundtable (ATBR), Atlantic Council Türkiye ve Franklin Templeton işbirliğiyle “Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı” düzenlenecek.

Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, Türkiye’nin enerji dönüşüm hedefleri kapsamında yenilenebilir enerjinin güçlendirilmesi, küçük modüler reaktörler (SMR) dahil nükleer enerjinin enerji karmasına entegrasyonu, LNG yatırım ve ticareti, kritik madenler, batarya depolama ve akıllı şebeke gibi yeni teknolojiler değerlendirilecek.

Türk özel sektörünün yabancı yatırımcılar için sunduğu fırsatlar ile küresel tedarik zincirindeki öneminin ele alınacağı 19. Türkiye Yatırım Konferansı’nın ana oturumunda ise para politikası ve enflasyon görünümü, enflasyonla mücadele, mali disiplin, Türkiye’nin yatırım ortamının sunduğu fırsatlar ve Türk ve Amerikan şirketleri arasında üçüncü ülkelerde ortaklıklar için işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek

Konferansın son günü olan 23 Eylül'de, ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi (USTBC) işbirliğinde "Başkanlık Yuvarlak Masa Toplantısı” düzenlenecek. Toplantıda Türk bakanlar ile iki ülkenin iş dünyasından üst düzey temsilciler bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda enerji, finans, teknoloji, havacılık, otomotiv ve tüketici ürünleri olmak üzere stratejik sektörlerde Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alınacak.

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Konferansın son etkinliği olarak, AmCham Türkiye ve Mastercard işbirliğiyle "Siber Güvenlik Yuvarlak Masa Toplantısı" gerçekleştirilecek.

Türk ve Amerikan teknoloji ekosistemlerinin üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek Siber Güvenlik Yuvarlak Masa Toplantısı’nda ise Türkiye’nin gelişen dijital ekosistemi, siber güvenlik ve dijital yönetişim alanındaki gelişmeler, kamu sektöründe yapay zeka uygulamaları ile güvenli ve dijital ekosisteme yön veren yeni teknolojiler ve işbirliği alanları değerlendirilecek.

"TEDARİK ZİNCİRLERİNİN VE YATIRIM KARARLARININ YENİDEN ŞEKİLLENDİĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinde ticaretin yanı sıra karşılıklı yatırımların ve stratejik sektörlerde iş birliklerinin artırılmasının önemine dikkati çekerek Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir potansiyelin olduğuna işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini, yalnızca rakamsal bir hedef olarak değil iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın daha ileri bir seviyeye taşınması için önemli bir yol haritası olarak değerlendirdiklerini aktaran Olpak, şunları aktardı:

"Bugün küresel ticaretin, tedarik zincirlerinin ve yatırım kararlarının yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, lojistik avantajları ve geniş bir coğrafyaya erişim imkanı, Amerikan şirketleri açısından önemli fırsatlar sunuyor. Ticari Diplomasi faaliyetleri ile bu potansiyeli somut işbirliklerine dönüştürmek istiyoruz. Enerji, teknoloji, finans, ileri imalat ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda karşılıklı yatırımların artırılmasını ve Türk-Amerikan şirketlerinin üçüncü ülkelerde daha fazla ortak projeye imza atmasını önemsiyoruz. 19. Türkiye Yatırım Konferansı’nın da kamu ve özel sektör arasında doğrudan diyaloğu güçlendirerek yeni ve somut işbirliklerine kapı açacağına inanıyorum."

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"KARŞILIKLI YATIRIMLARI VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRMEYE DE ODAKLANIYORUZ"

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin de Türkiye Yatırım Konferansı ile New York’ta yoğun ticari diplomasi trafiğinin başlayacağını belirterek Türkiye ve ABD iş dünyası arasında uzun vadeli ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu yıl da New York’ta yatırım, teknoloji, enerji, finans ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda iki ülkenin önde gelen karar vericilerini bir araya getireceklerini ifade eden Özyeğin, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda, yalnızca ikili ticareti artırmaya değil, karşılıklı yatırımları ve üçüncü ülkelerde ortaklıkları güçlendirmeye de odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Özyeğin, Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatlarını ABD iş dünyasına doğrudan aktaracakları konferansın ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına işaret etti.

"GELECEĞİ BELİRLEYEN ALANLARDA KALICI ORTAKLIKLAR KURMAK ÜZERE BİR ARAYA GELİYORUZ"

ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya, Türkiye Cumhuriyeti ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlayacakları bu tarihi süreçte iki ülkenin ortak refahına yön verecek kritik bir haftaya girdiklerini aktardı.

İki ülke yönetiminin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ikili ticaret vizyonunun Türk ve Amerikan iş dünyasının ortak inancı, karşılıklı yatırımları ve sahadaki üretkenliğiyle hızla gerçeğe dönüştüğüne dikkati çeken Ulukaya, şunları aktardı:

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"New York’ta hayata geçireceğimiz güçlü buluşma, küresel Amerikan şirketleri ile Türk özel sektörünün yenilikçi gücünü aynı vizyonda kenetleyecek. Küresel tedarik hatlarının ve stratejik yatırımların yeniden yapılandığı günümüz dünyasında, Türkiye dinamik sanayi altyapısı, genç yetenek havuzu ve eşsiz üretim kapasitesiyle uluslararası sermaye için en güvenilir ortaklardan biridir. İki ülkenin öncü kurumlarıyla yalnızca mevcut ticaret hacmini artırmak için değil, enerji, ileri teknoloji ve dijital dönüşüm gibi geleceği belirleyen alanlarda kalıcı ortaklıklar kurmak üzere bir araya geliyoruz. Bir asırlık köklü dostluğumuzdan aldığımız güçle, Türkiye ve ABD arasındaki ikinci yüzyılın ekonomik omurgasını inşa etmeye kararlıyız."