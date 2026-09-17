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        Haberler Ekonomi Para TCMB'den 300 milyar TL'lik repo ihalesi

        TCMB'den 300 milyar TL'lik repo ihalesi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan likidite yönetimi kapsamında haftalık repo ihalesindeki tutarı artırma adımı geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        TCMB'den 300 milyar TL'lik repo ihalesi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bankalararası para piyasasındaki borç alabilme limitlerini artırmasının ardından likidite yönetimi kapsamında ikinci somut adım geldi.

        TCMB haftalık repo ihalesini 300 milyar TL’ye çıkardı. Çarşamba günü bu rakam 1 milyar TL olmuştu.

        Piyasa beklentisi ihale büyüklüğünün 100 milyar TL olması yönündeydi.

        TCMB finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak bazı likidite önlemleri duyurmuştu

        Buna göre haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacak.

        TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek.

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        TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak.

        TCMB’nin bu kapsamdaki ilk adımı bankalararası para piyasasında borç alabilme limitlerini 10 kat artırarak 510 milyar TL’ye çıkarması olmuştu.

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        #TCMB
        #TCMB repo ihalesi
        #ekonomi
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