TCMB iki şirketin faaliyet iznini iptal etti

TCMB'nin 10 Kasım 2026 tarihli kararlarına göre, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izni 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında iptal edildi.

Karar, 9 Eylül 2019 tarihli ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla verilen faaliyet iznini kapsıyor. İptal işlemi, 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca gerçekleştirildi.

TCMB'nin ikinci kararıyla A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin de faaliyet izni iptal edildi. Şirkete 27 Ekim 2022 tarihli ve 11333/20932 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla verilen faaliyet izninin iptaline, 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca karar verildi.