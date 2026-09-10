TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kayıtları başladı!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleşecek. Festival kapsamında 61 ana ve 143 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarında ön eleme aşamasını geçen takımlar 100 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanırken, dereceye giren takımlara toplamda 75 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek.

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TEKNOLOJİ VE HEYECAN BİR ARADA

2018 yılından bu yana 14 kez düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST, her yaştan milyonları aynı heyecan ve ortak bir gelecek hayalinde buluşturuyor. 2026 yılında TEKNOFEST Güneydoğu, gençlerin hayallerini tarihin sıfır noktasından geleceğin teknolojilerine taşıyacak.

Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Şanlıurfa’da bilim ve teknoloji, geçmişle geleceği aynı hikayede buluşturacak. TEKNOFEST Güneydoğu; ailelerden teknoloji tutkunlarına, küçükten büyüğe her yaştan ziyaretçiye teknoloji ve heyecan dolu bir festival deneyimi sunacak. Festival kapsamında nefes kesen hava gösterileri, konser ve sahne gösterileri, sergi ve eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, bilim şovları, milli gurur kaynağımız kara ve hava araçlarının sergisi ve fuar etkinlikleri gibi birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

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ÜCRETSİZ KATILIM

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST Güneydoğu’ya giriş yapabilmek için ziyaretçilerin etkinlik öncesinde https://mth.tc/TEKNOFESTGUNEYDOGU2026 web adresi üzerinden çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. TEKNOFEST Güneydoğu'ya kayıt yaptırmak isteyen ziyaretçilerin, Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal hesabının bulunması gerekiyor. Katılımın sınırlı sayıda olduğu etkinlikte her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-20.00 saatleri arasında yapılabilecek.