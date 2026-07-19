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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Samsung ABD'de iş gücünü azaltıyor

        Samsung ABD'de iş gücünü azaltıyor

        Samsung Electronics, ABD'deki tüketici elektroniği operasyonlarında önemli işten çıkarmalara gitti. New Jersey ve Texas'ta yüzlerce rol etkilenirken, özellikle Englewood Cliffs'teki 739 pozisyon merkez taşınması nedeniyle yeniden yapılandırıldı. Çoğu çalışana relokasyon teklifi sunulsa da birçok kişi işten çıkarıldı. Çip bölümünde rekor kârlara ulaşan Samsung, tüketici ürünleri birimlerinde zorlanırken Microsoft, Amazon ve Meta gibi devlerle benzer bir strateji izleyerek AI yatırımlarına odaklanıyor ve operasyonlarını Texas'a kaydırıyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Teknoloji devinden işten çıkartmalar!

        Teknoloji şirketleri son dönemde piyasa değerlerini ve kârlılıklarını önemli ölçüde artırırken, iş gücü sayılarında ciddi azaltmalara gidiyor. Bu durumun başlıca sebepleri arasında yapay zeka altyapısına yoğun yatırımlar, operasyonel maliyetleri düşürme çabası ve vergi avantajı sunan bölgelere merkez taşınmaları yer alıyor. Çip ve AI teknolojilerinde yaşanan patlamaya rağmen tüketici elektroniği birimlerinde talep düşüşü ve artan maliyetler şirketleri küçülmeye zorluyor. Bu küresel trendin yeni örneği Güney Koreli dev Samsung Electronics oldu.

        Samsung Electronics America (SEA), Englewood Cliffs, New Jersey'deki merkezini Texas'a taşıma kararı aldı. Bu süreçte 739 rol doğrudan etkilendi. Şirket, çoğu çalışana relokasyon teklifi sunduğunu ancak bir kısmının işten çıkarıldığını açıkladı. Plano, Texas ofisinde ise mobil bölüm dahil yaklaşık 100 çalışan işini kaybetti.

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        Şirket, New Jersey'deki yeni ofisini büyük bir törenle açalı bir yıldan kısa süre geçmişken bu adıma imza attı. SEA, tüketici elektroniği odaklı bir birim olup çip operasyonlarını kapsamıyor.

        ÇİP BAŞARISI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE ZORLANMA

        Samsung’un aldığı kararlar, şirket içindeki bölümler arası performans farkını da ortaya koyuyor. Çip bölümü rekor kârlara ulaşırken, tüketici elektroniği birimleri chip maliyetlerindeki artış nedeniyle zorlanıyor. İşten çıkarmalar merkez taşınmasıyla doğrudan bağlantılı olsa da, bu ayrışmayı net biçimde yansıtıyor.Belgeler ve LinkedIn paylaşımları, New Jersey, Texas ve diğer ABD lokasyonlarında senior satış ve pazarlama yöneticileri dahil 30’dan fazla çalışanın son haftalarda ayrıldığını gösteriyor. Bazı çalışanlar, appliance, ev eğlence sistemleri ve mobil birimlerde ek konsolidasyon olabileceğinden endişe ediyor.

        DİĞER TEKNOLOJİ DEVLERİYLE BENZER STRATEJİ

        Samsung’un hamlesi, Microsoft, Amazon ve Meta gibi küresel şirketlerin AI altyapısına kaynak kaydırırken iş gücünü azaltma trendiyle paralellik gösteriyor. Şirket, Tesla ve Oracle gibi firmalarla birlikte düşük vergi ve iş dostu düzenlemeleriyle öne çıkan Texas’a yöneliyor. Bölge zaten Samsung’un çip fabrikalarına ve mobil merkezine ev sahipliği yapıyor.Samsung, 2025 sonu itibarıyla ABD’de (çip birimi dahil) toplam 11.770 çalışana sahipti. IT hizmetleri iştiraki Samsung SDS America’da da 179 rolün taşınma nedeniyle etkilendiği bildirildi. Şirket, bu değişikliklerin küçülme veya yeniden yapılandırma olmadığını belirtti.

        KORELİ DEVİN AÇIKLAMASI

        Samsung’tan yapılan açıklamada, merkez taşınmasının “güçlü işbirliğini artırmak ve büyüyen teknoloji ile AI ekosistemi içinde ekipleri bir araya getirerek organizasyonu optimize etmek” amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Tüketici ürünleri iş kolunda şu anda geniş çaplı küresel bir yeniden yapılandırma planlanmadığı ifade edildi.

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