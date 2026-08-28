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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Teknosa'dan "Intel Gamer Days" kampanyası

        Teknosa'dan "Intel Gamer Days" kampanyası

        Teknosa, küresel etkinlik "Intel Gamer Days" kapsamında oyunculara avantajlı fiyatlar ve hediye oyun paketleri sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Teknosa Intel Gamer Days kampanyası

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Intel'in oyun ve performans tutkunlarını bir araya getiren etkinliği Intel Gamer Days'i bu yıl Türkiye'de 5'inci kez oyuncularla buluşturuyor. 13 Eylül'e kadar sürecek kampanya kapsamında, şirketin internet sitesindeki özel sayfada seçili Intel işlemcili masaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarları satışa sunuluyor.

        Kampanya döneminde seçili Intel işlemcili bilgisayarlardan birini satın alan oyuncular, iki yeni yapıma ücretsiz sahip olma fırsatı yakalıyor. Unreal Engine 5 teknolojisiyle yeniden tasarlanan ve 12 Şubat 2027'de çıkması planlanan "Tomb Raider: Legacy of Atlantis", Lara Croft'un macerasını modern grafiklerle sunuyor. "Star Wars: Galactic Racer" ise Yıldız Savaşları evreninde "Yeni Cumhuriyet" döneminde geçen, Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir yarış oyunu olarak 6 Ekim'de yayınlanacak.

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        Kampanya dahilinde bilgisayar alan kullanıcılar, şirket tarafından iletilecek özel kampanya kodlarını "softwareoffer.intel.com" adresinde ücretsiz hesap oluşturarak aktive edebilecek. Oyun paketinden yararlanabilmek için kampanya kodunun 31 Ekim'e kadar sistem üzerinden aktive edilmesi gerekiyor.

        Teknosa, Intel Gamer Days'e özel bir çekiliş de düzenliyor. Türkiye genelindeki Teknosa mağazalarından, şirketin internet sitesinden veya ücretsiz mobil uygulamasından 29 Ağustos-13 Eylül'de Teknosa satıcılı Intel işlemcili dizüstü, "All-in-One" ve masaüstü bilgisayar satın alan bireysel kullanıcılar, çekilişe katılabilecek. Her 10 bin lira ve katları tutarındaki alışveriş için 1 çekiliş hakkı verilecek. Aynı tarihlerde yapılan alışverişte "Full Destek Paketi" veya "TeknoGaranti" hizmeti satın alan katılımcılar ise ilave 1 çekiliş hakkı daha kazanacak.

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        Çekiliş sonucunda 3 kişi "Excalibur G915.240H-DQ70A-C" oyuncu bilgisayarı kazanacak. Stoklarla sınırlı kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye şirketin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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        #Teknosa
        #İntel
        #bilgisayar oyun
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