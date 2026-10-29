THY'den 29 Ekim'e özel indirimli bilet kampanyası

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'e kadar alınacak indirimli biletlerle 1 Aralık 2026-28 Şubat 2027 tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1699 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında 115 bin koltuk satışa sunuldu.

İndirimli biletler, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezinden satın alınabilecek.