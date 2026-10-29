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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den 29 Ekim'e özel indirimli bilet kampanyası

        THY'den 29 Ekim'e özel indirimli bilet kampanyası

        Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 1699 liradan başlayan yurt içi indirimli biletleri satışa sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 07:34 Güncelleme:
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        THY'den 29 Ekim'e özel indirimli bilet kampanyası

        THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'e kadar alınacak indirimli biletlerle 1 Aralık 2026-28 Şubat 2027 tarihlerindeki yurt içi uçuşlarda 1699 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

        İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında 115 bin koltuk satışa sunuldu.

        İndirimli biletler, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezinden satın alınabilecek.

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        #29 Ekim
        #indirimli bilet
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