THY'nin Süleymaniye uçuşları yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), bölge hava sahasında yaşanan gerilim nedeniyle ara verdiği Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşların 1 Ekim'de yeniden başlayacağını duyurdu.
Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:14 Güncelleme:
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, Süleymaniye uçuşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyahatinizi şimdiden planlayın, 1 Ekim itibarıyla Süleymaniye varışlı uçuşlarınızda benzersiz THY konforunu yaşayın." ifadelerine yer verildi.
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