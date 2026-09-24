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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AIRPORT THY'nin Süleymaniye uçuşları yeniden başlıyor

        THY'nin Süleymaniye uçuşları yeniden başlıyor

        Türk Hava Yolları (THY), bölge hava sahasında yaşanan gerilim nedeniyle ara verdiği Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşların 1 Ekim'de yeniden başlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:14 Güncelleme:
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        THY'nin Süleymaniye uçuşları yeniden başlıyor

        THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, "Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, Süleymaniye uçuşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyahatinizi şimdiden planlayın, 1 Ekim itibarıyla Süleymaniye varışlı uçuşlarınızda benzersiz THY konforunu yaşayın." ifadelerine yer verildi.

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