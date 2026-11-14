Ticaret Bakanlığı, fal ve büyü hizmetlerini tanıtan reklamları durdurdu

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayımlanan fal, medyumluk ve büyü hizmetlerine yönelik reklamların durdurulmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden tanıtımların incelemeye alındığını belirtti. Reklam Kurulunun 2026/1564 sayılı dosya kapsamında yaptığı incelemede, internet siteleri ile Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleştirilen medyumluk, büyü ve fal tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığı tespit edildi.

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REKLAMLARIN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

Kaplan, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı bulunduğunu bildirdi. Bu kapsamda, aynı kanunun 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca reklamların durdurulmasına karar verildiğini belirtti. Kaplan, "Vatandaşlarımızın korku, maneviyat ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı.