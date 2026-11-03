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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan yanıltıcı reklama 108 bin lira ceza

        Ticaret Bakanlığı'ndan yanıltıcı reklama 108 bin lira ceza

        Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Antalya'da bir outlet alışveriş merkezindeki mağazada, yalnızca ayakkabı kategorisinde geçerli olan '2'inci ürüne yüzde 50 indirim' kampanyasının tüm ürünleri kapsadığı algısı oluşturulması nedeniyle 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 05:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakanlıktan yanıltıcı reklama 108 bin lira ceza

        Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Antalya'da bir alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada yapılan yanıltıcı "2. ürüne yüzde 50 indirim" reklamına 108 bin 370 lira ceza kesti.

        Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve tanıtımlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Antalya'da bir outlet alışveriş merkezindeki mağazada, '2’inci ürüne yüzde 50 indirim' afişlerinin mağaza geneline ve farklı ürün gruplarının bulunduğu reyonlara yerleştirilerek tüm ürünlerde indirim varmış algısı oluşturulduğu tespit edildi. Kampanyanın yalnızca ayakkabı kategorisiyle sınırlı olmasına rağmen tüketicilerde oluşan yanıltıcı algı nedeniyle ilgili mağazaya 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve adil ticari ortam sağlamak için denetimlerine kararlılıkla devam ediyoruz."

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        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #Ticaret Bakanlığı
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        #Antalya
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