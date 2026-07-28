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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama TİM ve ETİD'den e-ticarette global işbirliği

        TİM ve ETİD'den e-ticarette global işbirliği

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek ve ihracatçı firmaların küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla işbirliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 17:02 Güncelleme:
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        TİM ve ETİD'den e-ticarette global işbirliği

        TİM ve ETİD'den yapılan ortak açıklamaya göre, 3-5 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (Istanbul Global E-Export Summit-IGEXX) kapsamında gerçekleştirilen tanıtım programında, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu işbirliği protokolü imzaladı.

        Protokolle, Türkiye'nin hızla büyüyen e-ihracat potansiyelinin uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi, ihracatçıların dijital kanallar aracılığıyla yeni pazarlara erişiminin desteklenmesi ve e-ihracat alanında sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

        Sektör paydaşları arasında bilgi paylaşımının artırılması, stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin küresel e-ticaret ekosistemindeki konumunu güçlendirecek çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.

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        İşbirliğiyle, IGEXX'in uluslararası ölçekte daha güçlü bir platform haline gelmesine, Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden e-ihracat ekosisteminin önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek yeni ticari bağlantılar kurulmasına, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine ve sektörün geleceğine yön verecek işbirliklerinin oluşturulmasına katkı sağlanması bekleniyor.

        IGEXX, E-İHRACAT EKOSİSTEMİNİ BİR ARAYA GETİRECEK

        Bu yıl ikinci kez "Beyond Borders" temasıyla düzenlenecek IGEXX, e-ihracat ekosisteminin tüm paydaşlarını İstanbul'da bir araya getirecek. İlk yılında 3 binin üzerinde katılımcı, 2 bini aşkın B2B görüşme, 900 şirket, 33 küresel pazar yeri ve 1 milyar doların üzerinde ticaret hacmine ulaşan IGEXX'in, bu yıl Türk markaları ve üreticilerinin uluslararası pazarlara erişimini daha da güçlendirmesi, katılımcı, işbirliği ve ticaret hacmi bakımından bu rakamların da ötesine geçmesi hedefleniyor.

        Zirvenin bu yıl 60'tan fazla ülkeden 6 bini aşkın katılımcıyı ağırlaması, 40 küresel pazar yerini sektör temsilcileriyle buluşturması ve 2 bin 500'den fazla B2B iş görüşmesine ev sahipliği yapması bekleniyor.

        Küresel pazar öncülerini, e-ticaret uzmanlarını, perakendecileri, dağıtımcıları, entegratörleri ve e-ihracat konsorsiyumlarını buluşturacak zirvenin ana odak noktalarını e-ihracatta stratejik işbirlikleri, gelecek trendler ve teknolojik ilerlemeler, yeni tüketici davranışları ve etkili dijital pazarlama stratejileri oluşturacak.

        E-ihracat alanında derinlemesine bilgi paylaşımının, stratejik işbirliklerinin ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak IGEXX, küresel ve bölgesel pazar yerlerinden omnichannel perakende şirketlerine, dijital ödeme sistemlerinden lojistik firmalarına kadar geniş bir yelpazede sektör liderlerini bir araya getirerek, e-ticaretin geleceğine yön verecek stratejilerin tartışılmasına olanak tanıyacak.

        IGEXX'in, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunun daha da güçlendirilmesine ve e-ihracat vizyonuna önemli katkılar sunması bekleniyor.

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