Tosyalı ve VakıfBank'tan COP31'de Türkiye'nin yeşil sanayi dönüşümüne ortak vurgu

COP31 kapsamında VakıfBank tarafından düzenlenen "Türkiye'ye Değer Katan Markalar" panelinde, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan konuşmacı olarak yer aldı.

PwC Türkiye Ülke Kıdemli Şirket Ortağı Cenk Ulu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Tosyalı, küresel sanayide değişen rekabet koşullarından Türkiye'nin yeni sanayi vizyonuna, Tosyalı'nın sürdürülebilirlik odaklı yatırım stratejisinden Avrupa ile sanayi iş birliğinin geleceğine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Arslan ise iklim ve kalkınma hedeflerinin birlikte ele alınmasının önemine, sanayinin yeşil dönüşümünde uzun vadeli finansmanın ve uluslararası iş birliklerinin rolüne, VakıfBank'ın sürdürülebilir kalkınma alanındaki finansman çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

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"TÜRKİYE, ENDÜSTRİDE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN KESİŞİM NOKTASI OLABİLİR"

Küresel sanayide rekabet koşullarının artık yalnızca üretim maliyetleriyle belirlenmediğini; enerji ve ham madde güvenliği, teknoloji, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve düşük karbonlu üretim kabiliyetlerinin giderek daha fazla önem kazandığını belirten Fuat Tosyalı, Türkiye'nin bu yeni düzende önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile güçlü sanayi bağlarının yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Asya ile bağlantılarının da stratejik bir fırsat sunduğunu ifade eden Tosyalı, bu avantajların yeni bir sanayi modeline dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Tosyalı; "Bence Türkiye'nin önündeki büyük fırsat tam da burada. Kıtaların kesişim noktası olan Türkiye, endüstride yeşil dönüşümün de kesişim noktası olabilecek bir potansiyele sahip. Türkiye sadece bir enerji koridoru ya da lojistik üssü değil, farklı coğrafyalardaki sanayi yatırımlarını ve üretim zincirlerini birbirine bağlayan, bu zincirlerde teknoloji ve katma değer üreten bir merkez haline gelmeli. Bence Türkiye'nin yeni sanayi vizyonu da bu olmalı. COP31'i de Türkiye için bu açıdan önemli bir fırsat olarak görüyorum. Dünyaya yalnızca iklim hedeflerimizi değil, güvenilir, rekabetçi ve düşük karbonlu yeni bir sanayi ortaklığı sunabileceğimizi göstermeliyiz" dedi.

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"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BÜTÜN YATIRIMLARIMIZIN BAŞLANGIÇ NOKTASI HALİNE GETİRDİK"

Küresel rekabetin geleceğini belirleyecek temel unsurlardan birinin düşük karbonlu ve kaynak verimliliği yüksek üretim altyapısı olacağını öngörerek yatırımlarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini belirten Fuat Tosyalı, "En önemli stratejik tercihimiz, sürdürülebilirliği sonradan üretime eklemek yerine, bütün yatırımlarımızın başlangıç noktası haline getirmek oldu. Son 3-4 yılda 6 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımların büyük bölümünü de bu anlayışla gerçekleştirdik. Farklı coğrafyaların avantajlarını ileri teknoloji ve düşük karbonlu üretimle birleştiren entegre bir sanayi modeli kuruyoruz. Örneğin Cezayir'de yüksek enerji verimliliğine sahip iki DRI tesisimiz var. İkinci tesisimiz, doğal gazla çalışabilen ve hidrojen kullanımına da uygun teknolojisiyle dünyada ticari üretime geçen ilk örneklerden biri. Libya'da da toplam 8,1 milyon ton yıllık kapasiteye ulaşmasını planladığımız, hidrojen kullanımına uygun DRI yatırımlarımızı geliştiriyoruz. Türkiye'de ise hem temiz enerjiye hem de daha verimli üretim teknolojilerine yatırım yapıyoruz. 1,2 GW'lık yeni güneş enerjisi yatırımlarımızla, mevcut tesislerimiz dahil toplam 1,4 GW kurulu güce ulaşmayı ve elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yarısını güneşten karşılamayı hedefliyoruz. Bütün bu yatırımların ortak amacı; enerjisini ve hammaddesini daha güvenli ve daha düşük emisyonlu temin eden, kaynaklarını daha verimli kullanan, karbon yoğunluğu düşük ve küresel pazarlarda rekabet gücü yüksek bir üretim yapısı oluşturmak" dedi.

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"AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLERİMİZİ YENİ KOŞULLARA GÖRE GELİŞTİRMELİYİZ"

Türkiye'nin sanayi gücünü geleceğe taşımanın yalnızca şirketlerin yatırım ve teknoloji kabiliyetleriyle değil, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesiyle de mümkün olacağını belirten Fuat Tosyalı, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeni dönemin koşullarına göre geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa sanayisinin uzun yıllardır güvenilir bir üretim ve tedarik ortağı olduğunu hatırlatan Tosyalı, "Türkiye, Avrupa sanayisinin uzun yıllardır güvenilir bir üretim ve tedarik ortağı. Yeşil dönüşümden teknolojiye, tedarik güvenliğinden sanayi rekabetçiliğine kadar pek çok ortak çıkarımız var. Bunun için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok önemli. Türkiye'nin Avrupa'nın yeni sanayi ve teknoloji yatırımlarında daha fazla yer alması gerekiyor. Bizim de sanayiciler olarak Türkiye'nin üretim gücünü, teknolojisini ve potansiyelini her platformda daha iyi anlatmamız, bu ortaklığı güçlendirmemiz lazım. Çünkü bugün atacağımız bu adımlar, yalnızca bizim rekabet gücümüzü artırmayacak. Bizden sonraki nesillerin çok daha büyük işler başarabileceği bir zemin de hazırlayacak. Bana göre gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en değerli miras, yalnızca kurduğumuz fabrikalar veya ulaştığımız ekonomik büyüklükler değil, onların üzerine daha büyük başarılar inşa edebilecekleri güçlü bir birikimdir" dedi.

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"İKLİM VE KALKINMA İKİ AYRI GÜNDEM DEĞİL, TEK GÜNDEM"

COP31'in Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda kalıcı bir dönüm noktası olması için iklim ve kalkınma hedeflerinin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan Türkiye'nin hem büyümeyi hem de dönüşümü aynı anda gerçekleştirebileceğini göstermesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "İklim ve kalkınma iki ayrı gündem değil, tek gündem. Gelişmekte olan bir ülkeye "Önce büyü, sonra dönüş" diyemezsiniz; o büyüme yarın pazar kaybı olarak geri dönebilir. "Büyümeyi durdur, önce dönüş" de diyemezsiniz. Türkiye'nin dünyaya göstereceği şey, bu ikisinin birlikte yapılabildiği. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefinin kalkınma öncelikleriyle birlikte ele almasını da bu açıdan değerli buluyorum. Bu hedef, nasıl üretim yaptığımızdan enerjiyi nasıl kullandığımıza ve yatırımlarımızı nereye yönlendirdiğimize kadar pek çok karara yön veriyor. Türkiye'nin elinde de güçlü kartlar var. Üretmeyi bilen bir sanayimiz, genç bir nüfusumuz ve Avrupa'nın yanı başında bir coğrafyamız var. Dünyada tedarik zincirleri yeniden kuruluyor, üretim yakına çekiliyor. Bu dönüşümü doğru yönetirsek Türkiye yeni dönemin üretim merkezlerinden biri olur. Yönetemezsek başkalarının ürettiğini alan ülke oluruz. Bu iki yol arasındaki fark, bugün vereceğimiz yatırım kararlarında saklı."

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"UZUN VADELİ YATIRIM İRADESİYLE UZUN VADELİ FİNANSMAN BULUŞMALI"

Sanayide dönüşümün uzun vadeli yatırım iradesi ve finansman gerektirdiğini belirten VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, "Sanayicinin dönüşüm yatırımı da uzun vadeli. Bir üretim hattını yenilemek, bir tesisi dönüştürmek on yıllık bir karar. Bizim işimiz bu iki ucu buluşturmak. Kalkınma kuruluşu vadeyi getiriyor, kamu garantisi maliyeti düşürüyor, biz de bu kaynağı firmalarımıza ulaştırıyoruz. Bugün sorun çoğu zaman paranın yokluğu değil, finanse edilebilir projenin azlığı. Sanayici ne yapacağını ne kadar tasarruf edeceğini, kaç kişiye iş vereceğini net ortaya koyduğunda kaynak buluyor; vade uzuyor, maliyet düşüyor. Bunun için üç şey gerekiyor. Firmanın nereden başlayacağını gösteren teknik destek, teminat sorununu çözen kefalet mekanizmaları ve yatırımın ömrüne uygun uzun vadeli finansman. Biz bu üçünü bir araya getirmeye çalışıyoruz; teknik tarafta MEXT ile, teminat tarafında KGF ile, vade tarafında da kalkınma kuruluşlarıyla birlikte. Burada büyük sanayici şirketlerinin ayrı bir rolü var. Onların arkasında ona parça, hizmet, malzeme sağlayan yüzlerce işletme var ve bunların çoğu KOBİ. Büyük firma dönüşürken tedarikçisini de yanında taşır, banka da o zincirin her halkasına ulaşırsa, bu dönüşüm birkaç büyük fabrikanın değil, bütün sanayinin hikâyesi olur" dedi.

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"BU YIL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ALANLARINA 7 MİLYAR DOLAR KAYNAK YÖNLENDİRDİK"

Uluslararası piyasalardan sağladığı finansmanı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değerlendirdiklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın bu alandaki çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Uluslararası piyasada güven bir kere kazanılmıyor, her işlemde yeniden kazanılıyor. Bu yıl uluslararası piyasalardan 9 milyar doları aşan kaynak sağladık ve bunun 7 milyar dolarını sürdürülebilir kalkınma alanlarına yönlendirdik. Yılın ilk yarısında sürdürülebilir finansmanın toplam uluslararası finansmanımız içindeki payı yüzde 38'e ulaştı. Mayıs ayında 18 ülkeden 44 bankanın katıldığı 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini sağladık. Aynı ay, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın karşı garantisi ve Dünya Bankası'nın kısmi garantisiyle 1,5 milyar avroluk, 10 yıl vadeli bir kaynak sağladık. Bu, Türk bankacılığında kalkınma finansmanı alanındaki en yüksek tutarlı işlemlerden biri oldu. Bu kaynakla 150 bin kadının ve 50 bin gencin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladığımız 300 milyon dolarla KOBİ'lerimizin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını, deprem bölgesindeki yeniden inşayı finanse ediyoruz."