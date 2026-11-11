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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tren biletleriyle 12 milyondan fazla fidan toprakla buluşacak

        Tren biletleriyle 12 milyondan fazla fidan toprakla buluşacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayata geçirdikleri "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası" kapsamında 12 milyondan fazla fidanın toprakla buluşacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        Tren biletleriyle 12 milyondan fazla fidan toprakla buluşacak

        Uraloğlu, 11 Kasım 2025’te başlatılan "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Kampanyanın Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirildiğini hatırlatan Uraloğlu, bir yıl boyunca hızlı trenlerle seyahat eden her yolcu adına bir fidan dikilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

        Abdulkadir Uraloğlu, bugün sona eren kampanya kapsamında milyonlarca yolculuğun "yeşil vatan"a katkıya dönüştüğünü kaydederek, "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyamız kapsamında bir yıllık süreçte 12 milyondan fazla yolcu, hızlı trenlerimizle seyahat etti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızla işbirliği içinde 12 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturacağız. Hızlı tren yolculuklarını ülkemizin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayan anlamlı bir adımla buluşturduk." ifadesini kullandı.

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        Hızlı trenlerin, çevre dostu ulaşımın önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının, karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağladığını bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, ağaçlandırma çalışmalarının iki bakanlığın işbirliği protokolü kapsamında yürütüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız, hızlı trenlerimizi tercih ederek hem güvenli ve konforlu seyahat etti hem de çevrenin korunmasına katkı sundu. Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyamızla bu çevreci tercihi daha da anlamlı hale getirdik. Kampanya süresince yüksek hızlı trenlerimizle seyahat eden toplam yolcu sayısını kasım ayı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığına bildireceğiz. Bakanlığımız tarafından iletilen sertifika ve SMS sayısı esas alınarak fidan dikim sahaları belirlenecek, ağaçlandırma çalışmalarının uygulama planları hazırlanacak."

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