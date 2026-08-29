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        Haberler Ekonomi Enerji Trump’tan Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması”

        Trump’tan Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması”

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde ABD'nin kontrol sağladığını açıkladı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise anlaşma kapsamında 17 stratejik petrol sahasının geliştirilmesinin planlandığını, ülkeye 100 milyar doların üzerinde yatırım gelmesinin ve 209 milyar dolardan fazla vergi geliri elde edilmesinin beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 10:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması"

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yeni bir petrol anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile anlaşma konusunda yakın şekilde çalıştığını belirtti.

        ABD'nin, özel sektörle kurulan ortaklık aracılığıyla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladığını ifade eden Trump, anlaşmayı “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması” olarak nitelendirdi.

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        Trump, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini savundu.

        VENEZUELA 100 MİLYAR DOLARDAN DAHA FAZLA YATIRIM BEKLİYOR

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

        ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür eden Rodriguez, mutabakat kapsamında 17 stratejik petrol sahasının geliştirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

        Rodriguez, söz konusu sahaların geliştirilmesiyle Venezuela'ya 100 milyar doların üzerinde yatırım** gelmesinin ve devlete 209 milyar dolardan fazla vergi geliri sağlanmasının beklendiğini ifade etti.

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        "ANLAŞMA, VENEZUELA'NIN YENİDEN İNŞASI İÇİN ÖNEMLİ MİKTARDA YATIRIM SAĞLAYACAK"

        Rodriguez, anlaşmanın Venezuela'nın hidrokarbon sektörünün geliştirilmesine yönelik stratejik altyapının yeniden kurulmasına ve canlandırılmasına önemli miktarda yatırım sağlayacağını belirtti.

        Rodriguez, yatırımların yalnızca petrol sektörünün yeniden canlandırılması ve modernleştirilmesine değil, Venezuela'nın ekonomik büyümesine, bölgenin enerji güvenliğine ve uluslararası petrol piyasalarında daha büyük bir denge sağlanmasına da katkıda bulunacağını söyledi.

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        ABD DAHA FAZLA UCUZ PETROL HEDEFLİYOR

        Yeni anlaşma, ABD'nin Venezuela petrol sektöründeki rolünü önemli ölçüde genişletecek.

        Trump yönetimi, Venezuela'nın petrol üretimini artırarak ABD rafinerilerine daha fazla ham petrol sağlanmasını ve ABD'de yakıt fiyatlarının düşürülmesini hedefliyor.

        Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip Venezuela, yıllarca süren yetersiz yatırım, kötü yönetim ve yaptırımlar nedeniyle sahip olduğu petrol potansiyelinin oldukça altında üretim yapıyor. Ülkenin günlük petrol üretimi yaklaşık 1,25 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

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        ANLAŞMANIN AYRINTILARI HENÜZ AÇIKLANMADI

        Trump, anlaşmanın hangi petrol sahalarını ve hangi şirketleri kapsadığını ya da ABD'nin rezervler üzerindeki çoğunluk kontrolünü nasıl uygulayacağını açıklamadı.

        Reuters'ın gördüğü bir listeye göre söz konusu sahalar Orinoco Kuşağı ve Maracaibo Gölü bölgelerinde bulunuyor.

        Venezuelalı yetkililerin gelecek hafta, başta ABD şirketleri olmak üzere çeşitli şirketlere yeni petrol arama ve üretim hakları veren anlaşmaları imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

        Reuters'a konuşan kaynaklar, petrol sahalarının ABD'li üreticilere ihale yoluyla verileceği bir kiralama modelinin değerlendirildiğini aktardı. Ancak Venezuela devletinin petrol sektörünün temel faaliyetleri üzerindeki kontrolünü koruması nedeniyle bu modelin ülkede hukuki ve anayasal sorunlarla karşılaşabileceği ifade edildi.

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        Marco Rubio da anlaşmayı iki ülke için kazanım olarak nitelendirerek, ABD'nin istikrarlı ve düşük maliyetli petrol tedarik etmesini sağlayacağını ve bunun benzin fiyatlarının düşmesine yardımcı olacağını söyledi. Rubio ayrıca anlaşmanın Venezuela'ya yaklaşık 100 milyar dolarlık özel yatırım getireceğini ve binlerce yüksek maaşlı işi destekleyeceğini belirtti.

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        #ABD
        #Donald Trump
        #Venezuela
        #petrol
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