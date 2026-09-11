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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüpraş, Temel Rafinericilik Staj Programı ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerini destekliyor

        Tüpraş, Temel Rafinericilik Staj Programı ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerini destekliyor

        Tüpraş'ın rafinerilerinin bulunduğu dört ilde üniversite iş birlikleriyle hayata geçirdiği Temel Rafinericilik Staj Programı bu yılki mezunlarını verdi. Temel rafinericilik eğitimleri, saha uygulamaları, kariyer gelişim oturumları ve sürdürülebilirlik içerikleriyle desteklenen programı başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Tüpraş, Temel Rafinericilik Staj Programı ile öğrencileri destekliyor

        Türkiye’nin lider enerji şirketi Tüpraş, “Enerjimiz Geleceğe” yaklaşımı ve toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda rafinerilerinin bulunduğu illerde üniversitelerle geliştirdiği iş birlikleriyle Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gelişimini destekliyor, yerel kalkınmayı güçlendirecek yetkin insan kaynağının yetişmesine katkı sunuyor.

        Temel Rafinericilik Staj Programı, Tüpraş’ın rafinerilerinin bulunduğu dört ilde Kırıkkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Yaklaşık bir ay süren Staj Programı’nda öğrenciler, temel rafinericilik eğitimlerinin yanı sıra saha uygulamaları ve teknik gelişim içerikleriyle de enerji sektörünü yakından tanıma fırsatı buldu. Teknik bilgi ile pratik uygulamaları bir araya getiren program, öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirirken kariyer yolculuklarına yönelik içeriklerle çok yönlü bir öğrenim süreci sağladı.

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        Staj Programı’na Meslek Yüksekokulları’nın rafineri ve petrokimya, kimya teknolojileri, elektrik, makine ve metal teknolojileri gibi alanlarında öğrenim gören öğrenciler katıldı.

        Tüpraş Kırıkkale, İzmir, Batman ve İzmit Rafinerilerinde düzenlenen kapanış törenlerinde, programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

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        #tüpraş
        #ekonomi
        #türkiye
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