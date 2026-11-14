Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen iklim iklimi COP31 kapsamında, Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) bir otelde gerçekleştirdiği ve 11 Kasım'da başlayan Sigorta Evi etkinliği devam ediyor.

Risk, reasürans, sermaye, yatırım ve yönetim yatırım hizmetleri küresel profesyonel hizmetler şirketi Marsh'ın İklim ve Sürdürülebilirlik Yönetici Direktörü Surminski, COP31'in iklim koşullarının etkilerinin herkes tarafından hissedildiği bir merkezde dikkati alınarak, "Dolayısıyla yardım etmek için zamanlama kritik önem taşımak artık. Bence bu COP, Türkiye'nin da devam ettiği gibi, 'aksiyon' ve uygulama. diye konuştu.

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Sektörün ciddi bir risk bilgisine ve anlayışına sahip olması yanı sıra risklerle mücadeleye yardımcı olacak araç ve çözümlerinin bulunduğunu belirten Surminski, sektörün yeni teknolojiler üzerinde de çalıştığını, enerjinin daha az hale gelmesine ve bu yatırımların hayata ışık tuttuğunu ifade etti.

Surminski, Sigorta Evi'nin, sektörün göründüğü, nelerin mümkün olduğunu göstermesine ve sektör genelinde ivme yaratma bakış açısının önemine dikkat çekti.

Marsh olarak farklı sektörlerde küçük ve büyük değiştirebilmelerinizi risk anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olarak kaydetmelerine yardımcı olan Surminski, risk programlarının tespit etmede analitik araçlardan ve verilerden faydalandıklarını anlattı.

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Surminski, Marsh Risk'in 2026 İklim Uyumu Araştırması'na işaret ederek, eğitimde Türkiye'ye ilişkin eğitime değindi. Surminski, "Yakın zamanda Türkiye'deki ülkelere yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdik. İlk olarak, iklimlerimizin aralıklı iklim riskini değerlendirdiğini gösteriyor. Ancak yalnızca yüzde 30'unun dayanıklılığını artırmak üzere ısıtılacak sistematik bir plan bulunuyor." diye konuştu.

Hedeflerinin ile birlikte bugünün ve geleceğin risk anlamalarının ve tanımlamalarının dağıtıldığı, neler yapabilecekleri konusunda yardımcı olmak olduğunu belirten Surminski, parçalara dayanıklı hale gelmeleri için doğru yatırımları yapmalarına ve doğru yaşam parlaklıklarını artırmalarına yardımcı olduğunu belirterek, riskler konusunda daha fazla oluşturma hareketlerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

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"RİSK MODELLERİNİN GELECEĞİ ÖNGÖREBİLDİĞİNDEN EMİN OLMALI"

Marsh İklim ve Sürdürülebilirlik Yönetici Direktörü Swenja Surminski, dünya genelindeki çalışmalarla çalışmalarına vurgu yaparak, ülkelerin ülkelerindeki ve performansın sektöre farklılık gösterebildiğini ancak temel yaklaşımın aynı olduğunu belirtti. Surminski, bugün sıvıların karşı karşıya oldukları risklerin doğru belirlenmesi durumunda olduğunu ifade etti.

Bazı durumlarda karşılaşılabilecek olumsuzlukları ve bunların maliyetini tam olarak bilmediklerini aktaran Surminski, "İşletmelere 'Şimdi ne yapmalıyım? Bir yıl sonra ne yapmalıyım? Beş yıl sonra ne yapmalıyım?' diyebilmeleri için gerekli destek ve araçlar sunulmaktadır. Böylece süreç, uyumlu bir dayanıklılık planına dönüşüyor. İşletmelerin hazırlıksız yakalanması için asıl önemli olanın bu yerde olması." dedi.

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Surminski, bazı işletmeler için bu konunun artık rekabet sorunu haline geldiğini dile getirerek, birikimin bir değişmesinin gerçekten kalıcı olup olmadığını bilmek isteyemeyeceğini kaydetti.

Yalnızca özel sektörle değil, hükümetler ve kamu kurumlarıyla da çalıştıklarını söyleyen Surminski, Türkiye'de DASK'a risk analizleri ve reasürans temini ürünlerini desteklediklerini söyledi.

Surminski, şehirler ve belediyelerle birlikte sık çalışmalarını aktararak, bu kişilerin karşı karşıya kaldıkları riskleri anlamalarına, altyapılarını daha dayanıklı hale getirecek çalışmaları belirlemelerine yardımcı bilgileri anlattı.

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Risk modellerinin yalnızca geçmişe dayanmadığından, geleceğin de beklenebildiğinden emin olunması, genişletilmesine dikkat edilmesi Surminski, dayanıklılık planları hazırlanırken ve bu araçlar kullanılırken farklı sonuçların eklenmesine katılması sağlanır.

Surminski, bu yaklaşımın senaryosuna dayandığını ifade ederek, "Geçmişe bakıp 'Burada daha önce hiç sel olmuyor, bir daha da olmaz' demek yerine olası sonuçları düşünmek gerekiyor." diye konuştu.

Bu nedenle modellerin de güncellenmesinin kesilmesinin çizen Surminski, "Sektörde bu yönlerde yürütülüyor ve sigorta şirketleri daha gelişmiş modellere yatırım yapıyor. Teknolojinin de bize katkı sağlıyorna uzakta. Teknolojiyi kullanma konusunda giderek yetkinleşiyoruz. Son 10 yılda gerçekleşenleri görebildiğimiz için geriden de ders çalışıyoruz. İklimin nasıl görebiliyoruz. Artık bunlardan yararlanarak ulaşabileceğine daha net bir bilgi edinebiliyoruz. Yapay zeka da bu rol oynayabilir. hızlandırılabilir." tasarruf kullanıldı.

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Marsh Risk'in 2026 İklim Uyumu Araştırması, dünya genelinde yaklaşık 120 özel ve kamu bölümlerinin kapsamının risk ortamına nasıl yanıtlar oluşturmayı ortaya koymayı amaçlıyor. Türkiye'nin kalkınması, Ipsos işbirliğiyle bu yılın kasım dönemlerinde 184 üst düzey yönetici ile şirketin sahibinin katıldığı görülüyor.