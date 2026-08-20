Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.351,76 %-0,74
        DOLAR 47,9550 %0,06
        EURO 56,1451 %0,28
        GRAM ALTIN 6.920,97 %-0,69
        FAİZ 40,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 103,05 %-0,23
        BITCOIN 71.824,00 %4,03
        GBP/TRY 65,4327 %0,28
        EUR/USD 1,1695 %0,15
        BRENT 93,86 %2,44
        ÇEYREK ALTIN 11.315,87 %-0,69
        Haberler Ekonomi Para Brüt dış borç stoku 539 milyar dolara yükseldi

        Brüt dış borç stoku 539 milyar dolara yükseldi

        Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 artarak 539 milyar dolara yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Brüt dış borç stoku 539 milyar dolar

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci çeyreğine ilişkin "Türkiye Dış Borç İstatistikleri"ni yayımladı.

        Buna göre, Türkiye'nin toplam brüt dış borç stoku, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 artarak 539 milyar dolara yükseldi.

        Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 2,5 artışla 170,7 milyar dolar, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 3,9 yükselerek 368,2 milyar dolar oldu.

        Alt sektörler itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla kamu sektörü borcu yüzde 3,3 artarak 197,9 milyar dolar, özel sektör borcu yüzde 4,2 yükselerek 318 milyar dolar, TCMB'nin dış yükümlülükleri ise yüzde 4,8 azalarak 23,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Dış borç stokunun enstrüman dağılımında en büyük pay yüzde 46,2 ile kredilere ait. Kredileri yüzde 19,5 ile borç senetleri, yüzde 17,2 ile mevduatlar takip ediyor.

        Para birimi dağılımı bakımından ise dış borcun yüzde 48,9'unu dolar, yüzde 28,8'ini avro, yüzde 12,2'sini Türk lirası ve yüzde 10,1'ini ise diğer para birimleri oluşturuyor.

        Kredi ve borç senetlerinin ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı görülüyor. Buna karşılık 13-24 ay aralığında anapara geri ödemeleri görece sınırlı kalırken, kısa vadede (0-12 ay) daha çok özel sektör kredilerinden kaynaklanan bir ödeme profili öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #borç
        #dış borç
        #TCMB
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        İzleme Komisyonu ekimde kurulacak: Alt komisyonlar oluşturulacak
        İzleme Komisyonu ekimde kurulacak: Alt komisyonlar oluşturulacak
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı