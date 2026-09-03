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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye’nin enerji dönüşümüne Dünya Bankası desteği

        Türkiye’nin enerji dönüşümüne Dünya Bankası desteği

        Bakan Bayraktar, Dünya Bankası temsilcileriyle enerji yatırımlarının finansmanı ve enerji dönüşümü hedeflerini görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 17:42 Güncelleme:
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        Türkiye'nin enerji hedeflerine finansman desteği

        Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Grubu bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiklerini belirtti.

        Enerji sektöründeki atılımları ve belirlenen hedefleri ele aldıklarına işaret eden Bayraktar, "Görüşmemizde, Türkiye'nin enerji sektöründe gerçekleştirdiği atılımları, enerji dönüşümü vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yatırımları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerjide belirlediğimiz hedefleri paylaştık. İletim ve dağıtım altyapısından YEKA projelerine, kritik minerallerden özel sektör yatırımlarına uzanan geniş bir alanda mevcut projelerin hızlandırılması ve yeni projeler için sağlanabilecek finansman imkanları üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

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        Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Dünya Bankasının Türkiye'nin enerji dönüşümüne gösterdiği güçlü ilgiyi ve bugünkü toplantımızda dile getirilen enerji yatırımlarımıza daha fazla katkı sunma iradesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kamu ve özel sektöre yönelik finansman imkanlarını en etkin şekilde değerlendirerek ülkemizin enerji dönüşümüne ivme kazandıracak işbirliğimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz."

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        #enerji
        #Bayraktar
        #Dünya Bankası
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