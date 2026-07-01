Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “Bu yıl kabotaj hatlarında 120 milyon yolcu ve 10 milyon aracı aşacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yıl dönümünde İstanbul Beşiktaş’ta açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Bu yıl kabotaj hatlarında 120 milyon yolcu ve 10 milyon aracı aşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yıl dönümünde İstanbul Beşiktaş’ta açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Türk Milletinin Denizler Fatihi Barbaros Hayreddin Paşa’nın ‘Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur’ sözü, asırlar sonra bugün de aynı güçle yankılanmaktadır. Onun bu veciz sözünden feyz alan atalarımız, Türk Boğazlarında, Karadeniz’de, Ege’de ve Akdeniz’de tam anlamıyla deniz kontrolü sağlayarak okyanuslara açılmış, bir cihan imparatorluğu kurmuşlardır.” ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu, “Bu noktada bizler için ‘denizci millet, denizci ülke’ olma ülküsü, sadece bir hedef değil; denizci atalarımıza ve aziz milletimize karşı en kutsal görevlerimizden biridir.” dedi.

“BİZLER GEMİLERİ SADECE DENİZDEN DEĞİL, KARADAN BİLE YÜRÜTMÜŞ, TARİHE DAMGASINI VURMUŞ BİR MİLLETİZ”

1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu ile yabancı devletlerin Türk deniz ticaretindeki hâkimiyetinin sona erdiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, “Kıyılarımız ve limanlarımız Türk bayrağı altında Türk gemileri ve Türk firmalarıyla yönetilmeye başlamıştır. Bu yıl 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, milletimizin denizlerine ve denizciliğe verdiği önemin en büyük kanıtıdır. Bizler gemileri sadece denizden değil, karadan bile yürütmüş, tarihe damgasını vurmuş bir milletiz.” şeklinde konuştu.

“DENİZLERİMİZİ MAVİ VATANIMIZ BİLDİK, DENİZCİLİĞİ MİLLİ VE ÖNCELİKLİ SEKTÖR KABUL ETTİK”

Doğal bir yarımada olan, kara sınırlarının yaklaşık üç katı deniz sınırına sahip Türkiye için attıkları her adımda, milleti denizle yeniden buluşturmanın en öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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“Günümüzde denizcilik, yalnızca ticaret değil; aynı zamanda kültürel, sosyal ve stratejik bir kimlik meselesidir. Denizci bir ülke olmak, sadece filo büyüklüğüyle veya ticari payla ölçülmez. Buna kültürel ve sosyal boyutları ekleyerek millete ve devlete denizci bir bünye kazandırmak gerekir. Bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 24 yılda bu vizyonla hareket ettik. Sektörün önündeki engelleri kaldırdık, paydaşlar arasında iş birliği kültürünü güçlendirdik. Denizlerimizi mavi vatanımız bildik, denizciliği milli ve öncelikli sektör kabul ettik.”

“LİMANLARIMIZDA REKOR ÜSTÜNE REKORLAR KIRDIK”

Uraloğlu, Türkiye’nin bugün 218 adet liman tesisi, 85 faal tersanesi, 181 tekne imal ve çekek yeri, 65 yat limanı, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 400 balıkçı barınağı, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, “Gururla ifade etmek isterim ki Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 1 Ocak 2026 itibarıyla 2.234 gemi ve 51,8 milyon DWT kapasiteye ulaşmıştır. Yine, limanlarımızda da rekor üstüne rekorlar kırdık. Uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin Limanlarımızın yanına geçen yıl ilk kez listeye giren Aliağa Limanımızı da ekledik. Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında 5 limana sahip olmamız da Ülkemizin deniz lojistiğindeki gücünü küresel arenada tescil etti.” bilgilerini paylaştı.

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2002 yılından 2025 yıl sonuna limanlarda elleçlenen yük miktarının yüzde 191, konteyner miktarının ise yüzde 617 arttığına dikkati çeken Uraloğlu, “2025 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 553,3 milyon tona, konteyner miktarı 14 milyon TEU’ya ulaştı. Yurt dışı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı da 725 bine yaklaştı. Limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artarak 1.375 kruvaziyer gemiye, kruvaziyer yolcu sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak yaklaşık 2,2 milyona ulaştı.” dedi.

KABOTAJDA 120 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Son 24 yılda inşa ettikleri yeni yat limanlarıyla, sürekli artan bağlama kapasitesiyle Türkiye’yi yat turizminde de cazibe merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, “2002’de 41 olan yat limanı sayımızı en son Gazipaşa Yat Limanımızı da hizmete açarak 65’e çıkardık. 8 bin 500 olan bağlama kapasitemizi de 3 kat artırarak yaklaşık 26 bine yükselttik. 2025 yılı içerisinde kabotaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımız tarafından yaklaşık 119 milyon yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşıdık. Bu yıl kabotaj hatlarında 120 milyon yolcu ve 10 milyon aracı aşacağımızı öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

“GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM ALANINDA DÜNYADA 3’ÜNCÜ, AVRUPA’DA LİDERİZ”

Gemi inşa sanayisinin de 84 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak küresel ölçekte güçlü bir konumda olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 7’inci, tonajda 10’uncu sıradayız. Mega yat imalatında dünyada ikinci sıradayız. Gemi geri dönüşüm alanında ise Dünyada 3’üncü, Avrupa’da lideriz.” dedi.

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Uraloğlu, söz konusu başarıların, sadece istatistiki bir sıralama değil, aynı zamanda Türk denizciliğinin küresel arenada bir güç merkezi haline geldiğinin kanıtı olduğunu ifade etti. Uraloğlu, “Bu büyük başarılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Bakanlığımızın yapıcı politikaları ve desteği ve siz değerli denizcilerimizin emeği, sektörümüzün kararlılığıyla mümkün oldu.” diye konuştu.

21,8 MİLYAR LİRA ÖTV’SİZ YAKIT DESTEĞİ

2004 yılından itibaren, sicillere kayıtlı yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine ÖTV’siz yakıt uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Bu kapsamda 22 yıl içerisinde yaklaşık 21,8 milyar lira maddi destek sağladık. Sadece 2025’te 5,3 milyar lira destek verdik. Hurda gemi teşvik programımız ile filomuzun yenilenmesini destekliyoruz. Bugüne kadar 27,3 milyon dolarlık teşvik sağladık ve teşvik miktarını artırmak için yeni düzenlemeler yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Ro-Ro taşımacılığını geliştirmek amacıyla Tekirdağ-Trieste (İtalya) hattında düzenli seferleri desteklemek için 1,6 milyon dolarlık teşvik belgesi düzenlediklerini de belirterek “2024 yılında Ambarlı-Trieste, Tekirdağ-Trieste hatlarını açtık. 2026 yılında daha fazla Ro-Ro hattını teşvik kapsamına alarak denizyolu taşımacılığının payını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

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“BUGÜNE KADAR 51 FARKLI ÜLKE İLE 65 DENİZCİLİK ANLAŞMASI İMZALADIK”

Denizlerdeki hak ve menfaatleri korumak ve denizcilik alanında küresel iş birliğini geliştirmek amacıyla da önemli adımlar attıklarını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biliyorsunuz son dönemlerde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kapanmalar, deniz yollarının küresel ekonomi için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Dünya petrol arzının önemli bir bölümünü etkileyen bu gelişmeler, enerji fiyatlarını yükseltti, tedarik zincirlerini zorlaştırdı ve lojistik maliyetlerini arttırdı. Biz, ateş çemberinin ortasında bile kesintisiz ve emniyetli denizciliğin merkezi jeostratejik bir güven adası olduk. Bu süreçte Türkiye, boğazları, limanları ve istikrarlı konumuyla küresel ticaretin güvenilir limanı olmaya devam etti. Bakın, 1999’dan beri kesintisiz üyesi olduğumuz Uluslararası denizcilik örgütü konseyi üyeliğine geçen yılın sonunda 139 ülkenin desteğini alarak üst üste 14. kez seçildik. Bugüne kadar 51 farklı ülke ile 65 denizcilik anlaşması imzaladık. Geçen yıl dünyanın en büyük ikinci bayrak devleti filosuna sahip olarak denizcilikte en etkili ülkelerinden biri olan Panama ile imzaladığımız anlaşmayla birlikte yaklaşık 144 bin gemi insanımızın yeterlik belgelerinin tanındığı ülke sayısı da 42’ye yükselmiş oldu.”

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“2025 YILINDA 4.658 GEMİYİ DENETLEDİK”

Uraloğlu aynı zamanda, denizlerde can, mal, çevre ve seyir emniyetini arttırmak için uluslararası ve ulusal kurallar kapsamında denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürdüklerini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “2025 yılında 3.115 yabancı bayraklı gemi, 960 uluslararası ve 583 ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemi olmak üzere toplam 4.658 gemiyi denetledik. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz (AAKKM), tüm arama-kurtarma faaliyetlerini 7/24 esasına göre kesintisiz olarak en üst düzeyde koordine etmeye devam ediyor. Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi ile arama kurtarma faaliyetlerinde Irak, İran, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna olmak üzere 5 ülkeye de gönüllük esasına göre hizmet veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, söz konusu merkezin 2025’te 379 deniz olayında 646 kişinin sağ, 101 kişinin yaralı olarak kurtarılmasını koordine ettiğini dile getirdi. Uraloğlu, “Arama kurtarma faaliyetine dönüşen 255 yasadışı göç olayında ise 7.215 kişiyi kurtardı.” şeklinde konuştu.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMİ 20 TEMMUZ’DA HİZMETE AÇILACAK

Bakan Uraloğlu, halihazırda hizmet veren 5 adet Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin yanında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini artırmak ve bölgedeki deniz trafiğini daha yakından izlemek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi kurulum çalışmalarında da sona yaklaştıklarını belirtti. Uraloğlu, “İnşallah, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü olan 20 Temmuz’da hizmete açacağız.” dedi.

Marmara Denizi’nin tamamını radar kapsaması altına alacak olan ve bir ulusal merkez kurulmasını da içeren Gemi Trafik Hizmetlerinin Genişletilmesi projesinin etüt-proje çalışmalarını da tamamladıklarını kaydeden Uraloğlu, “Bu projelerin tamamlanmasının ardından hem ülkemizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mavi vatandaki hakimiyetini önemli ölçüde artıracağız.” açıklamasında bulundu.