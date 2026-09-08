Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.097,39 %-0,38
        DOLAR 48,4601 %0,06
        EURO 56,3274 %0,00
        GRAM ALTIN 6.843,97 %-0,23
        BITCOIN 78.750,00 %-0,60
        FAİZ 39,57 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,77 %-0,26
        GBP/TRY 65,6105 %-0,04
        EUR/USD 1,1614 %-0,08
        BRENT PETROL 96,66 %0,91
        ÇEYREK ALTIN 11.189,21 %-0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vergi ihbarları yapay zekayla işlenecek

        Vergi ihbarları yapay zekayla işlenecek

        2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre kayıt dışılıkla mücadelede yapay zeka ve büyük veri destekli risk analizlerinden daha fazla yararlanılacak. Vergi ihbarları için yapay zeka destekli İhbar İşleme Sistemi hayata geçirilecek, yüksek teknolojili takip sistemleriyle vergi kayıp ve kaçağının azaltılması hedeflenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vergi kaçakçılığına yapay zeka desteği

        AA muhabirinin 2027-2029 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgiye göre kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin artırılması amacıyla çalışmalar yoğunlaşacak.

        Bu kapsamda, kayıt dışılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülecek, dijital dönüşümün sunduğu imkanlardan yararlanılarak denetim süreçlerinin etkinliği güçlendirilecek.

        Kayıt dışılıkla mücadele, yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik imkanlarla desteklenen risk analizi faaliyetleri ve tüm ilgili tarafların etkin katılımıyla yürütülecek, vergisel hatalar asgari düzeye indirilecek.

        REKLAM

        Büyük veri üzerinde uygun analiz teknikleri kullanılarak sektörel, finansal ve tematik risk analizi ve değerlendirme çalışmaları yapılacak, çalışma sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

        Prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacak.

        Öte yandan kayıt dışı ekonominin ölçülmesine, vergi açığının hesaplanmasına ve politika geliştirme süreçlerini destekleyecek analiz altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

        REKLAM

        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en önemli veri kaynaklarından biri olan vergi ihbarları için yapay zeka destekli ve bilişsel karar üretimine dayanan İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) Projesi hayata geçirilecek.

        YENİ SİSTEMLERDE KAYIT DIŞILIK VE VERGİ KAYIP KAÇAĞI AZALTILACAK

        Dijital ekonomi ve yeni iş modelleri kapsamında ortaya çıkan yeni iktisadi faaliyetlerin kavranmasını ve kayıt altına alınmasını destekleyen uygulamalar geliştirilecek.

        Vergi denetiminde vergiye tabi işlemlerin doğruluğunun tespitinde üçüncü taraf idari verilerden yararlanılacak. Vergi tabanının genişletilmesi ve vergide adaletin güçlendirilmesi amacıyla riskli görülen sektörler ve mükellefler nezdinde farklı denetim teknikleri kullanılacak.

        REKLAM

        Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS), Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS), İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ve Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) gibi yüksek teknolojili ve güvenli izleme yapıları sayesinde kayıt dışılığın ve vergi kayıp kaçağının azaltılması sağlanacak.

        Organize vergi kaçakçılığıyla mücadele soruşturmalarının etkin yürütülmesi amacıyla kurumlar arası işbirliği güçlendirilecek.

        Gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak çalışmalara devam edilecek. Vergi denetiminde Dijital Uyum Projesi (VDK-DUYU) kapsamında çalışmalar yürütülecek.

        REKLAM

        Risk Analiz Sistemi (VDK-RAS) çerçevesinde mükellef analizi ve seçimi yapılarak vergi denetimleri sürdürülecek. Mükelleflerin yıllık gelirlerinin kavranması ve doğru şekilde beyanı için hasılat denetimlerine devam edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayıt dışılık
        #OVP
        #Yapay Zeka
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheli gözaltında... Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandırdı!
        19 şüpheli gözaltında... Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandırdı!
        Üsküdar Belediyesi'nde 2. turda Cumhur İttifakı 22, CHP 20 oy aldı
        Üsküdar Belediyesi'nde 2. turda Cumhur İttifakı 22, CHP 20 oy aldı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem
        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem
        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!
        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı