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        Haberler Ekonomi Otomobil Volkswagen'den 2.7 milyar Euro zarar

        Volkswagen'den 2.7 milyar Euro zarar

        Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 5,9 milyar Euro faaliyet zararı, ocak-eylül döneminde ise 2,72 milyar Euro net zarar açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Volkswagen'den 2.7 milyar Euro zarar

        Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın temmuz-eylül (üçüncü çeyrek) dönemi ile ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi, temmuz-eylül döneminde 5,9 milyar Euro faaliyet zararı bildirdi. Analistler, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,3 milyar Euroluk zararın ardından bu çeyrekte 2,6 milyar Euro zarar öngörüyordu.

        Şirketin bu çeyrekte vergi sonrası net zararı 2,7 milyar Euro olurken, geçen yılın aynı döneminde 3,4 milyar Euro net kar elde edilmişti. Grubun üçüncü çeyrekteki satış gelirleri ise yüzde 6,3 azalarak 75,28 milyar Euroya geriledi.

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        Aynı dönemde grubun küresel araç teslimatları yüzde 14,3 azalışla 1,885 milyon adede düşerken, Çin'deki teslimatları genel pazardaki daralmanın etkisiyle yüzde 38,5 kayıpla 406 bin adede indi.

        BİLANÇODA 7,8 MİLYAR EURO'LUK TEK SEFERLİK DARBE

        Mali tablolardaki sert düşüşün ana nedenlerinden biri, spor otomobil iştiraki Porsche'deki değer düşüşü oldu. Şirket, geleceğe yönelik beklentilerin zayıflaması nedeniyle Porsche'nin marka değerinde nakit çıkışı gerektirmeyen ancak faaliyet karını doğrudan etkileyen 6,4 milyar Euroluk bir değer düşüşü kaydetti.

        Çin'deki pazar kaybı nedeniyle uygulanan yaklaşık 1 milyar Euroluk ek aktif silme işlemi ve diğer kalemlerle birlikte toplam tek seferlik olumsuz etkiler 7,8 milyar Euroyu buldu.

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        OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE NET ZARAR 2,72 MİLYAR EURO OLDU

        Volkswagen Grubu, 2026 yılının ocak-eylül döneminde Çin pazarındaki sert talep daralması ve tek seferlik harcamalar nedeniyle 2,72 milyar Euro net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde şirket 3,4 milyar Euro net kar elde etmişti.

        Grubun ocak-eylül dönemindeki toplam satış gelirleri (ciro), geçen yılın aynı dönemindeki 238,67 milyar Euroya kıyasla yüzde 2,2 azalarak 233 milyar 378 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemdeki toplam araç teslimatları ise küresel ölçekte yüzde 9 gerileyerek 6,01 milyon adet oldu.

        Volkswagen, Çin'de faaliyet göstermeye başlamasından bu yana ilk kez bu pazarda dönem zararı açıkladı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde Çin operasyonlarından 744 milyon Euro kar elde eden şirket, bu yıl aynı dönemde 113 milyon Euro operasyonel açık verdi.

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        YÖNETİMDEN KEMER SIKMA VE İSTİHDAM KESİNTİSİ MESAJI

        Finansal sonuçları değerlendiren Volkswagen Grubu Mali İşler Müdürü (CFO) Arno Antlitz, "9 aylık sonuçlar tek bir şeyi netleştiriyor, kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

        Ortaya çıkan tablonun, Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume liderliğindeki yönetim kurulunun sendikalarla yapacağı maliyet azaltma müzakerelerinde elini güçlendireceği değerlendirildi.

        Volkswagen'in yeniden yapılanma planı kapsamında küresel ölçekte 100 bin çalışanın işten çıkarılması, Almanya'da Hannover, Emden ve Zwickau'daki 3 Volkswagen fabrikası ile Neckarsulm'daki Audi fabrikası dahil bazı tesislerin kapatılması riski bulunuyor.

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        Eylül ayı ortasında kar tahminlerini aşağı yönlü revize eden Volkswagen yönetimi, 2026 yılı sonunda toplam gelirlerin 315 milyar Euro civarında gerçekleşmesini bekliyor.

        Şirket, bu yıl elde edilecek gelirlerin en fazla yüzde 1'i oranında faaliyet karı elde edileceğini öngörüyor. Volkswagen, daha önce bu oranı yüzde 4 ile yüzde 5,5 arasında hedeflemişti.

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