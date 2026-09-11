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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavülde

        Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavülde

        TCMB, E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini duyurdu. Yeni banknotlarda yalnızca imza değişikliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Banknotlarda imza değişikliği

        E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle girdi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların tedavüle çıkarılması duyurusunu yayımladı.

        Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

        Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'ya, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." denildi.

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        #TCMB
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