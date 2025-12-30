Habertürk
Habertürk
        Ekonomik güven aralıkta değişmedi - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven aralıkta değişmedi

        TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Aralık ayında aynı düzeyde kalarak 99,5 oldu

        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:14
        Ekonomik güven aralıkta değişmedi
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

        Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 103,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 84,5 değerini aldı.

        Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

