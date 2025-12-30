Ekonomik güven aralıkta değişmedi

Nedir Ne Değildir? - 26 Aralık 2025 (DEAŞ'ı Kim Neden Diriltmek İstiyor?)

ABD'den Nijerya'da DEAŞ'a operasyon. DEAŞ nerede, ne kadar etkin? DEAŞ'ı kim neden diriltmek istiyor? DEAŞ'ın ipi İsrail'in elinde mi? Suriye'de camiye saldırı kimin işi? Suriye'de kim istikrar istemiyor? Şam 28 Aralık'ta ne yanıt verecek? SDG zaman kazanma peşinde mi? SDG'nin kanton beklentisi mi var? SDG'nin imza attığı mutabakat neydi? SDG'ye net mesaj ne? İsrail Türk Askerinden neden çekiniyor? Türk Askeri Gazze'ye gidecek mi? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Gazeteci Alişer Delek, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Siyaset Bilimci Armağan Öztürk anlattı.