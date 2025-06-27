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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güvende yüzde 0,1'lik artış - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güvende yüzde 0,1'lik artış

        Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96,65 iken, haziran ayında yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 10:13 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:13
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        Ekonomik güvende yüzde 0,1'lik artış
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        Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96,65 iken, haziran ayında yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldı.

        Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.

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