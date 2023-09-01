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        Ekonomist Enver Erkan yaşamını yitirdi

        Ekonomi dünyasının yakından tanıdığı değerli isim, Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan 35 yaşında yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesinin 3 Eylül Pazar Günü memleketi Rize'de toprağa verileceği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 20:26 Güncelleme: 01.09.2023 - 20:43
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        Enver Erkan yaşamını yitirdi
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        Ekonomi dünyasının değerli isimlerinden Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan, geçirdiği ani rahatsızlık sonrası bir süredir tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

        Erkan çalıştığı kurumlardaki başarıları ve uzun yıllar boyunca ekonomi basınına sunduğu eşsiz katkılarla özellikle finansal piyasaları takip edenler tarafından yakından tanınıyordu.

        Erkan'ın vefatıyla ilgili olarak Dinamik Yatırım Menkul Değerler'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görmekte olan çalışma arkadaşımız, Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz. Başımız sağolsun. Merhumun cenazesi 3 Eylül Pazar Günü memleketi Rize’de toprağa verilecektir. Cenaze merasimi ile yer ve zaman bilgileri netleşince sevenleri ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        ENVER ERKAN HAKKINDA

        İstanbul’da 1988 yılında dünyaya gelen Enver Erkan, Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi’nden mezun olduktan sonra Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonomi ve Finans Bölümü’nü tamamladı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Finansal Ekonomi masteri yaptı.

        İş hayatına 2013 yılında ALB Menkul Değerler’de Araştırma Analisti olarak başlayan Enver Erkan, 2016 yılında Araştırma Müdür Yardımcısı ve Ekonomist olarak Global Kapital Group’a geçti. 2018 yılında GCM Yatırım’da Ekonomist olarak görev alan Erkan, 2019 yılında Tera Yatırım’da Başekonomist görevine getirildi. Enver Erkan, Mart ayı itibarıyla Dinamik Yatırım Menkul Değerler bünyesine katılmıştı.

        Habertürk olarak Erkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

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