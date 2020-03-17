Koronavirüsün olumsuz etkilerine karşı Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve kredi veren bankalara daha iyi koşullarda likidite sağlama kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın 'Ekonomi destek paketi' açıklaması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirterek, “En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır” ifadesini kullandı.

Paket tabii ki reel sektör ağırlıklı iş dünyasına dönük olacak. Bir çok işyerinin kapatılması, kalanların da işlerini yapamaz hale gelmesi özellikle bu işletmelerin çalışanları için önemli sorun haline geldi. Bir çok çalışan maaş alıp alamayacağını ve böylece önümüzdeki ay kredi kartı borcu, ev kirası gibi zorunlu harcamalarının karşılığını ödeyip edemeyeceğini düşünmeye başladı.

VERGİ, SİGORTA VE KREDİ ÖTELEMESİ

Bu sorunlardan haberdar olan ekonomi yönetiminin destek paketi ile öncelikli olarak işverenlerin vergi, sigorta primi ve kredi borçlarını öteleyecek veya bu alanlardaki maliyetlerini azaltacak adımlar atması bekleniyor. Gelir Vergisi beyannamelerini 1 ay erteleyen Gelir İdaresi Başkanlığı şubat ayı için değil ama mart ayı KDV beyanname ve vergi ödemelerini sonraki aylara bırakılması önlemlerini alabilir. Ayrıca kesinleşmiş vergi borçlarının tecil (ertelenmesi) Ayrı durum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemeleri için de geçerli olacak.

PARASINA ALAMAYAN İHRACATÇIYA 'ŞÜPHELİ' DESTEĞİ

Diğer yandan bu sıralar ihracatçılar hem hem de Avrupa'ya sattıkları ürünün karşılığını alamadılar. İşte bu ihracatçılara yönelik olarak tahsil edemedikleri gelirin vergisini ödememeleri için 'şüpheli alacak karşılığı' hesabının dava açmadan devreye girebileceği belirtiliyor. Normal şartlarda işletmelerin bu hesabı kullanıp tahsil edemediği bu geliri gider yazmaları için dava açmaları gerekiyor. Dava süreci ise çok uzun. İhracatçıların kullanamadıkları çeklerle ilgili bir düzenleme de olabileceği ifade ediliyor.

YENİ BİR KGF DEVREYE ALINABİLİR

İkinci önemli beklenti ise kredi kanalında. Bu dönemde alacaklarını tahsil edemeyen bir çok işletme bu nedenle zor duruma düşmüş durumda. Bu nedenle işletmelerin istihdam azaltmasının önüne de geçilmesi için yeni bir Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girebilir. İstihdam teşviki de çalışanların zor durumda kalmaması için önemli bir alternatif olacak.

TURİZM VE HAVAYOLLARINA TEŞVİK

Koronavirüsün etkileri nedeniyle bir çok işletme zor durumda kaldı ancak bazıları gerçekten ağır yara aldı. Bu sektörlerin başında ise havayolu ve turizm şirketleri geliyor. Bu şirketlerin vergi, sigorta ve kredi haricinde özel teşviklerle ayağa kaldırılmaya çalışılacağı belirtiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise (BDDK),bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının her yıl düzenli olarak gözden geçirildiğini söz konusu planların tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi. BDDK'nın önlemler almaya devam edeceği kaydediliyor.