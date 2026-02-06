Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem EKPSS BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ 2026: ÖSYM kılavuzu ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        EKPSS başvuru ekranı 2026: ÖSYM kılavuzu ile EKPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvimde belirtildiği gibi EKPSS başvuruları 4 Şubat tarihi itibarıyla başladı ve 24 Şubat tarihine kadar devam edecek. Nisan ayında uygulanacak sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya AİS üzerinden gerçekleştirecek. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz baz alınacak. İşte, 2026 EKPSS başvuru ekranı ve ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 07:25 Güncelleme: 06.02.2026 - 07:25
        1

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) ve kura başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece EKPSS başvuruları başladı. 4 Şubat’ta başlayan başvuru süreci 24 Şubat’ta sona erecek. Sınav/kura başvuru ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacak. Peki, ÖSYM kılavuzu ile EKPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2026 EKPSS başvuru ekranı ve ücreti…

        2

        2026 EKPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) başvuruları, 4 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 24 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

        EKPSS için geç başvuru günleri ise 3-4 Mart 2026 olarak açıklandı.

        3

        EKPSS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

        EKPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        EKPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        EKPSS sınav ücreti 1.200 TL’dir.

        240,00 TL aday tarafından 4-25 Şubat 2026 tarihleri arasında yatırılacak. 960,00 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.

        BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2026 EKPSS NE ZAMAN?

        EKPSS, 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
