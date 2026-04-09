EKPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2026 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak?
2026 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav tarihine sayılı günler kala gözlerini yapılacak resmi açıklamalara çevirmiş durumda. Binlerce kişi, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederken, ÖSYM'den gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2026 EKPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak? İşte detaylar...
EKPSS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
EKPSS sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Ancak, sınav yerlerine ilişkin bilgilerin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunulması öngörülüyor.
2026 EKPSS NE ZAMAN?
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.