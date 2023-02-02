EKPSS tercih sonuçlarında geri sayım sürüyor. Tercihlerini 13 Ocak tarihine kadar tamamlayan adaylar, tercih sonuçları için bekleyişe geçti. EKPSS tercih sonuçları bilindiği gibi osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Peki, "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte EKPSS tercih sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...