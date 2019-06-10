Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ortak yayını konusunda detaylar belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay yapılan görüşmelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

SUNUCU İSMAİL KÜÇÜKKAYA OLACAK!

AK Parti Sözcüsü Ünal, moderatör olarak İsmail Küçükkaya’nın seçilmesine ilişkin “Sayın Engin Altay sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de sayın Yıldırım ile gerekli diplomasiyi sürdürdük ve ortak imza altına aldık” dedi.

EKREM İMAMOĞLU BİNALİ YILDIRIM CANLI YAYINI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AK Partili Mahir Ünal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"16 Haziran 2019 saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecektir. Tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır."

CHP'li Engin Altay ise şunları söyledi:

"Eşit süre ve eşit sorularla yapılacak. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Teknik ekip ise AK Parti ve CHP ekiplerinden oluşacaktır."