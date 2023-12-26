Ekşi Sözlük kapatıldı mı, neden açılmıyor? Ekşi Sözlük yeni domain aldı!

1 Şurada Paylaş!









İçerik paylaşım platformu Ekşi Sözlük 10 gün arayla bir kez daha erişim engeline takıldı. Platformun yeni adresi eksisozluk111.com olarak açıklandı. Sitenin daha önce; eksisozluk.com, eksisozluk2023.com, eksisozluk42.com ve eksisozluk1923.com domain isimleri de engellenmişti. BTK tarafınndan erişime engellendiği açıklanan Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi. İşte, "Ekşi Sözlük kapatıldı mı, neden açılmıyor?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...