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        Haberler Gündem Ekşi Sözlük kapatıldı mı, neden açılmıyor? Ekşi Sözlük yeni domain aldı!

        Ekşi Sözlük kapatıldı mı, neden açılmıyor? Ekşi Sözlük yeni domain aldı!

        Ekşi Sözlük erişim engeli haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok ziyaretçisi bulunan internet sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük'e son 10 gün içerisinde 2 kez erişim engeli geldi. Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından açıklama gelirken; yeni domain adı eksisozluk111 olarak belirlendi. İşte, "Ekşi Sözlük kapatıldı mı, neden açılmıyor?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 10:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:35
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        İçerik paylaşım platformu Ekşi Sözlük 10 gün arayla bir kez daha erişim engeline takıldı. Platformun yeni adresi eksisozluk111.com olarak açıklandı. Sitenin daha önce; eksisozluk.com, eksisozluk2023.com, eksisozluk42.com ve eksisozluk1923.com domain isimleri de engellenmişti. BTK tarafınndan erişime engellendiği açıklanan Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi. İşte, "Ekşi Sözlük kapatıldı mı, neden açılmıyor?" sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

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        EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA

        Erişim sorunlarının ardından Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada; Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.

        eksisozluk111.com domain’i üzerinden sözlük’e erişebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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        EKŞİ SÖZLÜK'E ERİŞİM ENGELİ

        BTK site bilgileri sorgu sayfasında "eksisozluk1999.com, 24/12/2023 tarihli ve 2023/12301 D. İş sayılı Ankara 7.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." açıklaması yer alıyor.

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        Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde yer alacak...

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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