        Eksikler Tedesco'yu düşündürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Eksikler Tedesco'yu düşündürüyor!

        Fenerbahçe'de Süper Kupa Yarı Finali'nde oynanacak Samsunspor maçı öncesi Anderson Talisca, Archie Brown, Nelson Semedo ve Edson Alvarez'in tedavisi sürerken Fred'in kart cezası devam ediyor. Youssef En Nesyri ve Dorgeles Nene ise milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:41 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:41
        Eksikler Tedesco'yu düşündürüyor!
        Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Süper Kupa Yarı Final maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlenecek.

        Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe’de 4 futbolcunun tedavileri sürüyor. Kart cezası devam eden Fred’in yanı sıra Youssef En Nesyri ve Dorgeles Nene, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası’nda yer alıyor.

        TALISCA, BROWN VE ALVAREZ’İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Anderson Talisca ve Archie Brown’un tedavileri devam ediyor. Henüz bireysel çalışmalara başlamayan iki oyuncu da Süper Kupa Yarı Finali’deki Samsunspor maçının kadrosunda yer almayacak. Ayağında ödem olan ve tedavisi devam eden Edson Alvarez’in durumu ise son antrenmanda belli olacak.

        NELSON SEMEDO BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

        Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı olan Nelson Semedo, tedavisini tamamladı. 32 yaşındaki Portekizli sağ bek, bireysel çalışmalara başlayacak. Semedo’nun ligin ikinci devresi başlarken hazır olması bekleniyor.

        FRED CEZALI

        Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Fred, cezası sebebiyle Süper Kupa Yarı Finali’ndeki Samsunspor ve olası final maçında forma giyemeyecek. Fred, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynanan maçın son anlarında kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı.

        EN NESYRI VE NENE MİLLİ TAKIMDA

        Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri ve Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası’nda yer alıyor. Bu oyuncuların geri dönüşü milli takımlarının turnuvadaki durumuna göre şekillenecek.

