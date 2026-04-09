        Haberler Bilgi Gündem EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı: 2026 EKYS sonuçları açıklandı! MEB EKYS sonuçları nasıl sorgulanır?

        2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) süreci tamamlandı. 30 Ocak'ta başlayan başvuru dönemi 5 Şubat'ta sona ererken, sınav 15 Mart günü yapıldı. Gerçekleştirilen sınavın ardından beklenen açıklama geldi ve EKYS sonuçları erişime açıldı. Peki, MEB EKYS sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 09.04.2026 - 11:28 Güncelleme:
        2026 yılına ait Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) süreci sona erdi. 30 Ocak’ta başlayan başvurular 5 Şubat’ta tamamlanırken, sınav 15 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adayların merakla beklediği sonuçlar da açıklandı. Bu kapsamda “MEB 2026 EKYS sınav sonuçları nereden öğrenilir?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte EKYS sınav sonucu sorgulama ekranı...

        MEB 2026 EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        15 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2026-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

        EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        2026 EKYS sınav sonuçları, ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

        Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve sınav puanı yer alıyor.

        MEB 2026 EKYS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
