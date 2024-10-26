Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? LaLiga'da El Clasico heyecanı!
İspanya La Liga'da iki dev, El Clasico'da kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğun iki büyük favorisi Real Madrid ve Barcelona, ligin 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar, ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını kapatmak, Barcelona ise liderliğini sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekipte Rodrygo'nun sakatlığı sonrası gözler milli yıldız Arda Güler'e çevrildi. Carlo Ancelotti, Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosunu açıkladı. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte, Real Madrid - Barcelona maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında detaylar…
İspanya La Liga’nın 11. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun iki büyük favorisi Real Madrid ve Barcelona El Clasico’da kozlarını paylaşacak. Gözler Carlo Ancelotti'nin kadro tercihine çevrilirken Arda Güler, Barcelona maçında forma bekleyecek. Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izle kanalı, saati için araştırmalara başladı. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte karşılaşmanın detayları...
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga 11. hafta mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya gelecek.
Real Madrid - Barcelona maçı, 26 Ekim Cumartesi günü saat 22:00’de başlayacak.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI CANLI İZLE
Aşağıdaki link aracılığıyla El Clasico maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
ARDA GÜLER EL CLASİCO’DA OYNAYACAK MI?
Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları El Clasico'nun maç kadrosunu duyurdu.
Courtois, Rodrygo, Carvajal ve Alaba sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken uzun bir süredir tedavi gören Brahim Diaz takıma döndü. Ancelotti, Arda Güler'i de maç kadrosuna ekledi.
İspanyol basınına göre Arda Güler’in Barcalona mücadelesine yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Genç yıldızın oyunun gidişatına göre ikinci yarı şans bulması bekleniyor.
REAL MADRİD MAÇ KADROSU
İşte Ancelotti'nin Barcelona maçı için Real Madrid maç kadrosu:
Lunin, Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Vinicius Jr, Mbappe, Endrick, Brahim Diaz
LİGDE BAŞ BAŞA MÜCADELE
10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Real Madrid, 24 puanla 2. sırada yer alıyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise 10 maçta aldığı 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 27 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor.