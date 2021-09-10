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26 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip El Salvador 3 gün önce Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanmaya başlayan ilk ülke oldu. El Salvador ekonomisi için en önemli kalemlerden birisi yurtdışında yaşayan 2.5 milyon vatandaşının ülkeye düzenli olarak yolladığı paralar.

Geçen yıl yurtdışında yaşayan El Salvadorlular ülkelerine 6 milyar dolar yolladı. El Salvador'da hanehalkının yüzde 70'i geçen yıl yurtdışından akraba/tanıdıklarından para aldı.

Yurtdışından yollanan paraların ülke ekonomisine verdiği büyük katkı, uluslarası para transfer ücretlerini El Salvador için önemli bir hale getiriyor.

KOMİSYONLAR BAZEN YÜZDE 30'U AŞIYOR

El Salvador'daki teknik altyapı eksiklikleri yüzünden bu ülkeye para yollarken Western Union ve MoneyGram gibi şirketlere yüzde 30'u aşan komisyon ücretleri verilmek zorunda kalınabiliyor. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'ye yurtdışından para yollamanın maliyeti geçtiğimiz yıl yüzde 11 oldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yurtdışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine para yollarken Bitcoin kullanması durumunda normalde şirketlere ödeyecekleri 400 milyon dolarlık komisyonun ceplerinde kalacağını bildirdi.

Tabii bu hesabın tutması için tüm El Salvadorluların Bitcoin kullanımına geçmesi gerekiyr. Uzmanlar bunun vakit alacağını belirtiyor.