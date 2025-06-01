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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı

        Elazığ'ın Palu ilçesinde aile faciası yaşandı. 14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü, annesini ise yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:40 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:40
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        14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
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        Yeni Mahalle'deki evlerinde K.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası O.K. ile annesi G.K'ye evde bulunan tabanca ile ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı anne ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

        K.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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