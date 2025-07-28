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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da biri kadın 2 kişi, sulama havuzunda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Elazığ'da biri kadın 2 kişi, sulama havuzunda ölü bulundu

        Elazığ'da 1'i kadın 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:20
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        Havuzda facia! 1'i kadın 2 can kaybı!
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        Elazığ'da Görhan G. (51) ile Filiz D. (52), sulama havuzunda ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi.

        Üzüm bağlarının sulandığı havuzda biri kadın 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Görhan G. ve Filiz D. olduğu tespit edildi.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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