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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da dev etçil çekirge görüntülendi | Son dakika haberleri

        Elazığ'da dev etçil çekirge görüntülendi

        Elazığ'ın Baski ilçesinde dev bir çekirge görüntülendi. Çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:29
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        Elazığ'da görüntülendi: Etle besleniyor
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        Elazığ'ın Baski ilçesine bağlı Aşağı Kuluşağı köyünde bir vatandaş, tarlada dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi.

        Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

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        #Elazığ
        #etçil çekirge
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