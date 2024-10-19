Elazığ'da "Şehir Lokantası" açılacak

Elazığ Belediyesi, Et ve Süt Kurumu ürünlerinin daha uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı Et Satış Mağazası'nın ardından şimdi de "Şehir Lokantası"nı hayata geçiriyor.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası'nın, kısa bir süre içerisinde açılışının yapılarak vatandaşların hizmet vermeye başlayacak.

Sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak olan Şehir Lokantası, toplam 300 metrekare alan üzerinde oluşturuldu.

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Tekli, çift kişilik ve dört kişilik masalardan oluşan Şehir Lokantası, ızgara, sulu yemek, çorba, salata ve meyveden oluşacak zengin menüsü ile de vatandaşlara hizmet sağlayacak.