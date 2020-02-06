İHA

Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin ikinci bir kararla 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik depremde aralarında okullarında bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü. Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin planlanması için eğitim öğretimin 10 Şubat'a açılması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 17 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.

Yapılan duyuruda :"10 Şubat 2020 tarihinde açılacak olan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi 17 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir"denildi.

MALATYA'DA ÜÇ İLÇEDE OKULLAR 17 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Malatya’da 3 ilçede okullarda ikinci dönem 17 Şubat’a ertelendi.

Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de meydana gelen 6.8 büyüküğündeki depremin en fazla etkilenen komşu kent Malatya’da okullarda ikinci yarının 10 Şubat’ta başlama kararı alınmıştı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada,”24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice Merkezli Deprem nedeniyle daha önce eğitime ara verilen Doğanyol, Kale ve Pütürge İlçelerinde bulunan okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan İlçelerinde ise eğitim faaliyetlerine 10 Şubat 2020 tarihinde başlanacaktır” denildi.