Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı?

Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yoğun sağanak yağış sel felaketine yol açtı. Sel felaketini yaşayan bazı illerde okullar tatil edilirken, öğreci ve veliler Elazığ'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Sel fekatinin yaşandığı deprem bölgesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) turuncu kod uyarısı geldi. Yaşanan gelişmelerinin ardından Elazığ'da okulların açık mı kapalı mı olacağına ilişkin Elazığ valiliğinden gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte 16 Mart Perşembe Elazığ'da okulların durumu...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı?

    Türkiye deprem felaketinin ardından, sel felaketi ile sarsıldı. Deprem bölgesinde yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde sel felaketine yol açtı. Yaşanan sel felaketinin ardından bazı illerde okullar tatil edilirken, 16 Mart itibarıyla Elazığ'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı?" İşte Elazığ'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

     
  • Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı?

    DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

    Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

     
  • Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı?

    16 MART PERŞEMBE ELAZIĞ 'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    16 Mart Perşembe günü Elazığ'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 10 ila 15 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

     
  • Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı?

    Konuyla ilgili Elazığ Valiliği duyuruları yakından takip ediliyor. Sağanak yağışın görüleceği kent genelinde 16 Mart 2023 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

     
  • Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı?

    Elazığ'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.