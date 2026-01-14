Elazığ'da yolcu otobüsü dinlenme tesisine çarptı

Karakoçan ilçesinin Yenice köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin duvarına çarptı.

AA'nın haberine göre; can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza otobüste ve dinlenme tesisinde hasara yol açtı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Kayıtlarda otobüsün bir süre kayması daha sonra dinlenme tesisinin duvarına çarpıp durması yer alıyor.

