        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da yolcu otobüsü dinlenme tesisine çarptı | Son dakika haberleri

        Elazığ'da yolcu otobüsü dinlenme tesisine çarptı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yolcu otobüsünün buzlanma nedeniyle kayarak dinlenme tesisine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 01:48 Güncelleme: 14.01.2026 - 01:49
        Yolcu otobüsü dinlenme tesisine çarptı
        Karakoçan ilçesinin Yenice köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin duvarına çarptı.

        AA'nın haberine göre; can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza otobüste ve dinlenme tesisinde hasara yol açtı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Kayıtlarda otobüsün bir süre kayması daha sonra dinlenme tesisinin duvarına çarpıp durması yer alıyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Elazığ
        #haberler
        #Karakoçan
