Cezaevine girdi hasmını vurdu!
Elazığ'da geçtiğimiz hafta, açık cezaevinin tellerini keserek içeri giren şüpheliler, husumetlilerini ayağından yaralayarak kaçtı. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da olay, geçtiğimiz hafta Elazığ Açık Cezaevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 5 şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunan M.B.’nin yattığı açık cezaevine geldi.
TEL ÖRGÜSÜNÜ KESİP İÇERİ GİRDİ TETİĞE BASTI
İHA'da yer alan habere göre dışarıda bulunan tel örgüleri kesen şüpheliler, M.B.’yi silahla bacağından vurarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
YARALI MAHKUM HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.