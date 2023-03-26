Elazığ'da sağanak; evler ve tarım arazileri su altında kaldı



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da etkili olan sağanak yağışla birlikte Akçakiraz Beldesinde derelerin taşması sonucu bazı ev ve tarım arazileri su altında kaldı.

Elazığ´da etkili olan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sürücüler su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekerken, Akçakiraz derelerin taşması sonucu Beldesi´nde Bahçekapı ve Yenice mahallelerinde bazı ev, ahır ve tarım arazilerini su bastı. Akçakiraz Beldesi Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, sağanakla birlikte ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, "Tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. Yenice Mahallemizde de bir ilkokul sular altında kaldı. Buraya DSİ ve İl Özel İdaresi´nin ciddi bir yatırımı gerekli. Biz belediye olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla sahadayız ama en az 10 yerde tablo aynı. Bize bir kaynak, bütçe veya araç desteği mutlaka lazım. Biz bu yükün altından kalkamıyoruz. Bizi bu mağduriyetten koruyun. Rabbim bizi bu girdaptan korusun" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-26 23:16:08



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