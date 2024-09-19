Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Fatih Erbakan: Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Belediyecilik hizmetlerimiz ve teşkilat çalışmalarımızla, yapılacak ilk seçimde özlemimize son vereceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:33 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Erbakan: Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Belediyecilik hizmetlerimiz ve teşkilat çalışmalarımızla, yapılacak ilk seçimde özlemimize son vereceğiz. Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz. Bu milletin yüzünü yine Milli Görüş'le, yine Refah'la güldüreceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız, yönetimde adaleti sağlayacağız, yargıda adaleti sağlayacağız. Önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmaya da ağırlık vereceğiz” dedi.

        Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mayıs Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde partisinin kazandığı Alacakaya ilçesine geçti. İlçe Belediye Başkanı Zafer Altınışık’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Erbakan, daha sonra Palu ilçesinde geçti. Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu’nu ziyaret eden Erbakan, belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Paluluların seçimlerde partilerini tercih ettiğini belirten Erbakan, “Palulular, merhum Erbakan Hocamıza, Milli Görüş'e ve Septioğlu ismine olan bağlılıklarını gösterdiler. Feraset ve basiret ile doğru tercihi yaptılar. Biz de değerli Belediye Başkanımız Muhammet Septioğlu'nun liderliğinde, Palu'da sizlerin güvenine ve teveccühüne layık olacağız; verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız. İman varsa, imkan da vardır diyerek Palu'yu hak ettiği yere birlikte taşıyacağız. Palulular, 31 Mart'ta üç önemli karar aldılar. Merhum Erbakan Hocamız, bu milletin sorunlarıyla ilgilenen ve bu bölgeye en büyük hizmetleri sunan bir devlet adamıydı, bir siyasetçiydi. Palu, kararını verdi ve iktidar yürüyüşünün meşalesi 31 Mart'ta burada yakıldı. Bundan sonra iki şey yapacağız” dedi.

        ‘BU MİLLETİN YÜZÜNÜ YİNE MİLLİ GÖRÜŞ'LE, YİNE REFAH'LA GÜLDÜRECEĞİZ’

        Erbakan, üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini hayata geçireceklerini ifade ederek, “Belediyelerimizde ahlaklı ve Milli Görüş temelli bir belediyecilik anlayışını hayata geçirerek, adaleti ve bereketi ön planda tutarak, hizmet belediyeciliğini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Belediye başkanlığı makamını, kendisini ve çevresini zenginleştirmek için bir ticaret alanı olarak değil, millete hizmet etme ve halkın sorunlarına çözüm bulma anlayışıyla değerlendireceğiz. Bu şekilde milletimizin gönlündeki beklentileri daha da yukarıya taşıyacağız. Teşkilatlarımızın, modeline uygun bir şekilde çalışmaları ve milletimizin de bu süreçte yer almasıyla, üye kayıtlarımızı hedeflerimize ulaşacak şekilde gerçekleştireceğiz. Belediyecilik hizmetlerimiz ve teşkilat çalışmalarımızla, yapılacak ilk seçimde özlemimize son vereceğiz. Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz. Bu milletin yüzünü yine Milli Görüş'le, yine Refah'la güldüreceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız, yönetimde adaleti sağlayacağız, yargıda adaleti sağlayacağız. Önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmaya da ağırlık vereceğiz. Bununla birlikte borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini hayata geçireceğiz. Allah, yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
        Kovancılar'da altyapı çalışması devam ediyor
        Kovancılar'da altyapı çalışması devam ediyor
        Bakan Tekin: Evrensel laiklik anlayışı ile bağdaşır, özgür bir Türkiye nokt...
        Bakan Tekin: Evrensel laiklik anlayışı ile bağdaşır, özgür bir Türkiye nokt...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu'nun açılışında...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da İbrahim Taşel Ortaokulu'nun açılışında...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da "Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı"n...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da "Din Eğitimi ve Hizmetleri Çalıştayı"n...
        Bakan Tekin: Evrensel laiklik anlayışı ile bağdaşır, özgür bir Türkiye nokt...
        Bakan Tekin: Evrensel laiklik anlayışı ile bağdaşır, özgür bir Türkiye nokt...