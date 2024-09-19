Fatih Erbakan: Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Belediyecilik hizmetlerimiz ve teşkilat çalışmalarımızla, yapılacak ilk seçimde özlemimize son vereceğiz. Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz. Bu milletin yüzünü yine Milli Görüş'le, yine Refah'la güldüreceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız, yönetimde adaleti sağlayacağız, yargıda adaleti sağlayacağız. Önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmaya da ağırlık vereceğiz” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mayıs Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde partisinin kazandığı Alacakaya ilçesine geçti. İlçe Belediye Başkanı Zafer Altınışık’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Erbakan, daha sonra Palu ilçesinde geçti. Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu’nu ziyaret eden Erbakan, belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Paluluların seçimlerde partilerini tercih ettiğini belirten Erbakan, “Palulular, merhum Erbakan Hocamıza, Milli Görüş'e ve Septioğlu ismine olan bağlılıklarını gösterdiler. Feraset ve basiret ile doğru tercihi yaptılar. Biz de değerli Belediye Başkanımız Muhammet Septioğlu'nun liderliğinde, Palu'da sizlerin güvenine ve teveccühüne layık olacağız; verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız. İman varsa, imkan da vardır diyerek Palu'yu hak ettiği yere birlikte taşıyacağız. Palulular, 31 Mart'ta üç önemli karar aldılar. Merhum Erbakan Hocamız, bu milletin sorunlarıyla ilgilenen ve bu bölgeye en büyük hizmetleri sunan bir devlet adamıydı, bir siyasetçiydi. Palu, kararını verdi ve iktidar yürüyüşünün meşalesi 31 Mart'ta burada yakıldı. Bundan sonra iki şey yapacağız” dedi.