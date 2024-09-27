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        Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:03 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:05
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        Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu Gülüşkür mevkisinde meydana geldi. H.U. yönetimindeki 21 FF 622 plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki 23 BD 223 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle her iki otomobildeki S.C., G.A., E.A., A.Y. ve A.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan G.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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