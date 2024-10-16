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        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi (8)

        HASARLIBİNA SAYISI 18'E YÜKSELDİ, YARALILARDAN 117'Sİ TABURCU EDİLDİMalatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 22:12 Güncelleme: 16.10.2024 - 22:15
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        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi (8)
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        HASARLIBİNA SAYISI 18’E YÜKSELDİ, YARALILARDAN 117’Sİ TABURCU EDİLDİ

        Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada, kentteki ağır hasarlı bina sayısının 18’e yükseldiği, 126 yaralıdan 117’sinin taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, “Mevcut durumda şu ana kadar, ilimizde 865 yapı ekiplerimiz tarafından incelenmiş olup 18 ağır hasarlı bina (15’i il merkezinde, 3’ü kırsal bölgede) tespit edilmiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem sırasında yaşanan panik nedeniyle çeşitli sebeplerle yaralanan 126 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunlardan 117’si ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 9 vatandaşımız ise tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Deprem sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle 21 trafik kazası (12’si yaralanmalı, 9’u maddi hasarlı) meydana gelmiştir” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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